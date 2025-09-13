Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

91 admitidos para el mercado de La Corredoria

La concejalía de Mercados, liderada por Leticia González, ha dado un paso más para la inauguración del mercado de La Corredoria. A lo largo de la jornada de ayer publicó el listado con los 91 admitidos y se deberá convocar un sorteo para seleccionar a los elegidos. La periodicidad de esta actividad será semanal y se celebrará los sábados, a excepción del día de Navidad –25 de diciembre– y el 1 y el 6 de enero.

