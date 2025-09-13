91 admitidos para el mercado de La Corredoria

La concejalía de Mercados, liderada por Leticia González, ha dado un paso más para la inauguración del mercado de La Corredoria. A lo largo de la jornada de ayer publicó el listado con los 91 admitidos y se deberá convocar un sorteo para seleccionar a los elegidos. La periodicidad de esta actividad será semanal y se celebrará los sábados, a excepción del día de Navidad –25 de diciembre– y el 1 y el 6 de enero.