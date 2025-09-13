91 admitidos para el mercado de La Corredoria
La concejalía de Mercados, liderada por Leticia González, ha dado un paso más para la inauguración del mercado de La Corredoria. A lo largo de la jornada de ayer publicó el listado con los 91 admitidos y se deberá convocar un sorteo para seleccionar a los elegidos. La periodicidad de esta actividad será semanal y se celebrará los sábados, a excepción del día de Navidad –25 de diciembre– y el 1 y el 6 de enero.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alfredo Gómez, ingeniero topógrafo: 'Oviedo pivota hacia toda esta zona, que es el nuevo centro
- La Santina de Oviedo gana fieles: El Centro Asturiano y el novedoso 'bollauto' de sus fiestas llevan miles de personas la Naranco
- Cambios en el tráfico de Oviedo: la nueva ordenanza prevé crear rutas seguras para ir a los colegios
- Detenido un aficionado del Oviedo por emitir y escenificar gestos racistas, imitando a un mono, en el partido contra el Real Madrid
- De jueves y orbayando, el estreno más frío de San Mateo
- El mercado de San Mateo contará con 29 puestos en el Campo San Francisco (y habrá varias casetas novedosas)
- María López-Fanjul, nueva directora del Bellas Artes: 'Quiero llevar el museo más allá de Asturias
- Un colegio en la iglesia de San Isidoro