Abierto el proceso para la contratación de un enfermero
El Ayuntamiento ha abierto el proceso para la contratación de un enfermero. Los interesados podrán presentar las solicitudes hasta el 9 de octubre y entre los requisitos exigidos a los candidatos está que tengan el título de diplomado o graduado en la especialidad y estar en posesión del carné de conducir de tipo B. El proceso de selección será a través de una oposición, según la publicación del BOPA.
