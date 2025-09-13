Adif cierra el puente que une La Argañosa con La Florida

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha cerrado al paso el puente que une La Argañosa y La Florida debido a su mal estado de conservación. Fue hace tres años cuando el Ayuntamiento solicitó al organismo dependiente del Ministerio de Transportes la cesión de la vieja y deteriorada pasarela que conecta sobre las vías la calle homónima del barrio con Marcelino Suárez para poder acometer su rehabilitación. Todo mientras el Ayuntamiento planea un ambicioso proyecto que transformará por completo el entorno para convertirse en un espacio urbano integrado en el barrio con zonas verdes y arboladas y el plan incluye la adecuación y rehabilitación de la propia pasarela que salva la vía del tren –el antiguo acceso a los talleres de Renfe–. De esta forma, se conectará al barrio y se abrirá al tráfico una vía muerta que servirá para habilitar otro acceso a La Florida desde la rotonda del hotel Monumental Naranco. Uno de los objetivos es prolongar la acera para conectarla con las de las calles Carlos Casanueva Varas y Luis Sela Sampil , habilitando así una zona paseable rodeada de zonas verdes. También está previsto habilitar otra acera para llegar a la pasarela desde Marcelino Suárez y colocar pasos de cebra en la calzada para que los peatones puedan estar seguros.