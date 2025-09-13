Arranca el derribo de dos naves en la zona de Almacenes Industriales

El Ayuntamiento de Oviedo sigue adelante con su plan para recuperar la zona de Almacenes Industriales, un área degradada de Ciudad Naranco situado a tiro de piedra del centro de la ciudad. A requerimiento de la concejalía de Urbanismo, dirigida por el popular Nacho Cuesta, ayer dieron comienzo las labores de derribo de dos de las naves abandonadas que aún quedan en pie en la citada calle, inmuebles que se caen a pedazos, que son refugios para los okupas y en los que ya se han registrado graves incendios.

Las naves que están siendo demolidas se corresponden con los números 6 y 13 de la calle Reconquista, una zona de Almacenes Industriales situada frente al solar que dejó vació la nave que se incendió en febrero del año pasado generando una columna de humo visible desde toda la ciudad. El Ayuntamiento puso entonces en marcha la maquinaria burocrática para declarar en ruinas el edificio y exigirle a su dueño el derribo bajo amenaza de actuar de forma subsidiaria si la promotora de suelo del Grupo Santander (LandCo) no atendía a razones. No fue así, hubo un acuerdo amistoso entre las partes y los propietarios de la nave ejecutaron la demolición.

Proyectos

Después de muchos años de abandono, la recuperación de Almacenes Industriales parece ver la luz. El interés de los promotores inmobiliarios por construir es cada vez mayor. De hecho, LandCo ya manifestó su intención de presentar en el Consistorio una propuesta para construir en la zona unas 120 viviendas repartidas en tres bloques de entre 5 y 7 alturas. n