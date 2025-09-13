La Asociación Día de Galicia en Asturias rinde homenaje a "la valentía" de 17 empresas

La Cámara de Comercio de Oviedo acogió ayer el Encuentro Empresarial Astur-Galaico que organiza la asociación Día de Galicia en Asturias, una entidad que este año celebra su trigésimo aniversario y que trabaja cada día para estrechar aún más los lazos que unen ambas regiones. Durante el acto, que ya es un clásico por estas fechas en la capital del Principado, la entidad que preside Manuel Fernández Quevedo premió el "esfuerzo, el trabajo y la valentía" de 17 empresas que han elegido Asturias o Galicia como base para el desarrollo de sus negocios. "Somos muy conscientes de que el motor y la prosperidad depende del mundo empresarial. Sois vosotros, con vuestro esfuerzo y capacidad, la columna vertebral de este país", dijo Fernández Quevedo durante el discurso con el que se abrió el acto.

En la mesa, junto al responsable de la asociación, también estuvieron el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, y José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de España y también de la patronal hostelera OTEA. "Me siento muy orgulloso de estar hoy aquí. El trabajo que viene realizando esta asociación durante tantos años ha servido para seguir fortaleciendo ese espíritu de colaboración entre las empresas de ambas regiones. Aunque nos lo estén poniendo muy difícil, los empresarios seguimos demostrando que estamos aquí para seguir luchando día a día", explicó Álvarez Almeida, que fue el primero en tomar la palabra tras Manuel Fernández Quevedo.

Después le tocó el turno a Carlos Paniceres. "Este salón de actos se ha convertido, año tras año, en el lugar donde gallegos y asturianos renovamos la complicidad que nos une. Hoy lo hemos comprobado una vez más: la fuerza de nuestras relaciones no se mide solo en cifras económicas, sino en la confianza, en el afecto y en la voluntad de caminar juntos", comenzó diciendo. "Aquí hemos compartido reflexiones empresariales, hemos conocido experiencias y hemos reforzado la certeza de que Galicia y Asturias no son territorios vecinos, sino territorios hermanos", señaló Paniceres. "Que esta jornada sea estímulo para seguir colaborando, para abrir nuevas oportunidades y para consolidar los lazos que hacen más fuerte tanto a Galicia como a Asturias", añadió para cerrar.

Manuel Cosmen , consejero de la empresa Plenus Alianza, una de las empresas premiadas, fue el encargado de hablar en nombre de todos los galardonados durante el acto. "Ejercemos nuestra actividad en estas tierras asturgalaicas y nos esforzamos diariamente en contribuir al desarrollo de estas dos comunidades vecinas", explicó.

Además de Plenus Alianza, también resultaron premiados Hierros Santa Cruz, Roberto Verino, Maprinsa, Piscifactorías Somines y Barganeiro, Cofradía del Desarme, Restaurante La Campana, Clun Cooperativa Rural Galega, Supermercados Alimerka, Pérez Rumbao, la doctora Marta Maes, Restaurante Casa Fermín, Camilo de Blas, San José Constructora, AC Principado Televisión, Residencia Santirso y Hotel AC.

