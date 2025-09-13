Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento renueva el convenio con Asturias Acoge

El concejal de Educación, José Ramón Prado, renovó ayer el convenio con la asociación Asturias Acoge para el desarrollo de un programa de huertos urbanos con escolares del municipio. Este proyecto se desarrolla en el invernadero y aula del Fundoma y tiene como objetivos enseñar a los escolares los beneficios de la agricultura ecológica y el respeto al medio ambiente y fomentar la alimentación saludable.

