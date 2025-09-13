Bax y Chung, cuatro manos prodigiosas para inaugurar el Festival Joaquín Achúcarro en Oviedo

Dice el legendario pianista bilbaíno Joaquín Achúcarro que tuvo la suerte de encontrárselos en su primera clase en la universidad de Dallas y verlos crecer desde entonces como intérpretes (también como pareja) hasta convertirse en lo que son hoy, dos músicos aclamados por la crítica internacional y reclamados en todo el mundo por su gusto, su audacia y su virtuosismo en el piano. El italiano Alessio Bax y la canadiense Lucille Chung harán un alto en sus agendas para protagonizar, juntos y por separado, la primera edición del festival que lleva el nombre de su maestro y que inaugura dentro de dos semanas, del 22 al 24 de septiembre, la temporada de conciertos del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

En el caso de Bax, su paso por Asturias ha sido posible gracias a un pequeño hueco en su agenda: viene de ofrecer tres recitales en California con el Segundo concierto de Rachmaninoff y desde Oviedo volará a Osaka para iniciar una gira de seis conciertos por Japón.

Él será el encargado de cerrar festival el miércoles 24 de septiembre. Lo hará con un programa que en su primera parte aborda obras de Bach y de Rachaminov (las "Variaciones sobre un tema de Corelli, Op. 42", en este caso). La segunda incluirá la Balada N4 en Fa menor de Chopin, "Vocalise", siguiendo el repertorio del compositor ruso iniciado en la primera parte, y finalizará con la popular composición de Ravel "La Valse", una pieza que en su versión para piano solo se ha convertido en un habitual "tour de force" para ese grupo de grandes virtuosos del piano al que pertenece Alessio Bax.

Un día antes, el 23 de septiembre, el italiano se sentará al piano junto a su esposa, la pianista Lucille Chung, ambos codirectores artísticos de la Fundación Achúcarro para jóvenes promesas del piano, para ofrecer un recital a cuatro manos. El repertorio dedicará una parte a Debussy (no se olvidarán del "Preludio a la siesta de un fauno") del que ya registraron el delicado disco "Forgotten Dances for Two", también con composiciones de Ravel. En este caso no estará Ravel en el repertorio pero sí Badch y Schubert en la primera parte y un cierre con los "Tres Tangos" de Piazzolla.

El lunes 22 de septiembre abrirá el festival el concierto de Lucille Chung. Desde su debut con 10 años en la gira por Asia con la Sinfónica de Montreal y su primer premio en el concurso Stravinsky, su carrera internacional la ha llevado por más de 35 países a los mejores auditorios del mundo. La crítica ha elogiado sus grabaciones, en especial, su proyecto con las obras completas para piano de György Ligeti en el sello Dynamic. De él incorporará algunos de sus estudios en el programa de Oviedo, que abrirá la Sonata en Si menor de Liszt y cerrarán las "Piezas de Fantasía. Op. 12" de Schumann.

El mismo día del concierto de Chung, el propio maestro Achúcarro, que viajará a Oviedo para disfrutar del trabajo en directo de sus discípulos ofrecerá una clase magistral en la misma sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe, a las 11.30 horas.

Las entradas para los tres conciertos del I Festival "Joaquín Achúcarro" ya están a la venta en entradas.oviedo.es a un precio de 15 euros (12 euros para estudiantes). Todos los recitales comenzarán a las 19.30 horas.