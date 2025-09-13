Las cinco banderas de la perdonanza, colocadas en menos de una hora en lo alto de la Catedral de Oviedo

Cuenta el ovetense guía de montaña Joaquín Álvarez Sánchez que hay una fecha marcada en su calendario que espera como agua de mayo. Es a mediados de septiembre, en concreto, esa año, ayer. A las nueve y media de la mañana inició la subida a lo más alto de la Catedral para colocar las cinco banderas de la perdonanza: cuatro pequeñas por pináculo más un gran pañuelo en la aguja. A setenta metros de la plaza de Alfonso II el Casto. Este vecino de Colloto lleva tres años repitiendo la misma operación gracias a un acuerdo de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias con el Cabildo. Con su ascenso comenzó el jubileo de la Santa Cruz cuyas misas arrancan mañana.

La experiencia no evita que este momento esté cargado de sentimientos. La hazaña es segura, pero el principal peligro es la verticalidad. Otro factor importante es la meteorología. El viento es su principal enemigo, aunque solo había un poco de brisa. La niebla no era un impedimento y la arenisca estaba completamente seca.

El distintivo en lo más alto de la aguja de la «Sancta Ovetensis». / FERNANDO RODRÍGUEZ

El ascenso comenzó a través de los peldaños de una pequeña escalera de caracol situada muy cerca de la puerta donde hacían cola un gran grupo de visitantes esperando para entrar a ver el interior de la "Sancta Ovetensis" y todas sus joyas. "Es una subida bastante angosta, es muy estrecha y marea. Hay que hacerlo con cuidado y justo debajo de la aguja hay un patio". Ahí están ubicadas cuatro puertas con sus respectivas escaleras de caracol y una de ellas de acceso a los peldaños que llevan a la aguja. "Es un momento realmente emocionante; empiezas con seguridad pero según vas subiendo tienes que ir con más cuidado por culpa de la verticalidad. Este año subí a la cruz porque una de las cuerdas estaba enganchada y la imagen es impresionante porque estás suspendido sobre tus brazos por encima de la Catedral", confesó segundos después de finalizar la hazaña. No había pasado ni una hora desde que inició la subida y ya había culminado su trabajo. Después de San Mateo, volverá a repetir el ascenso para quitar las cinco banderas. Para entonces, el jubileo habrá llegado a su fin.

Una Catedral "muy sana"

Este ascenso también permite realizar un análisis de la estructura. Álvarez es especialista en trabajos verticales y en los últimos años es la única persona que llega a lo más alto de la Catedral. Es por ello que examina a fondo cada elemento y, después, transmite sus sensaciones al Cabildo. ¿Cuál fue el resultado de este año? Más que satisfactorio. "Tenemos una Catedral muy sana. Me sorprende que la torre estando tan expuesta a las inclemencias del tiempo y a las aves está bastante limpia; está bastante bien". No obstante, de cara al ascenso del año que viene tendrá que hacer un cambio. La cuerda de la aguja está muy erosionada por culpa del tiempo y habrá que cambiarla por una nueva para que sujete las banderas de la perdonanza.