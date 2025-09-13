Los coches estrenan el nuevo asfalto de la avenida de Galicia

"Las obras de la avenida de Galicia están prácticamente terminadas a falta de pequeños detalles". Son palabras del concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta, después de la arteria de la capital asturiana haya recuperado los dos sentidos de la circulación. Durante las últimas semanas, el tráfico solo era en sentido ascendente, pero en la noche de ayer la normalidad ha vuelto después de que los operarios de la empresa Arposa 60 terminasen de pintar todas las marcas viales y se hayan plantado los árboles en la mediana.

Estos avances permitirán que las carrozas del día de América en Asturias pasen por esta calle. De esta forma, se cumplirá la promesa hecha por el Alcalde, Alfredo Canteli, hace un tiempo y no será necesario ejecutar un cambio importante en el recorrido que se celebrará el viernes por la tarde. En total, once carrozas recorrerán las vías de la capital asturiana y en la 73ª edición se dará especial protagonismo los cabezudos y el folclore y rendirá un homenaje a Perú en un guiño claro al Papa León XIV.

Este será el primer evento importante que acogerá el nuevo bulevar, que tiene unas grandes aceras, conserva sus dos carriles de circulación en ambos sentidos –han desaparecido las plazas de aparcamiento– y será más largo y verde de lo previsto inicialmente.

El Ayuntamiento aprobó a mitad del verano una modificación del proyecto que permitió prolongar la mediana ajardinada para la confluencia con la calle Cervantes en lugar de hacerlo en la intersección con Luis Fernández Vega (antigua Charles Darwin). Además, los técnicos municipales desaconsejaron el trasplante de los árboles que tenía la vía originariamente porque se comprobó que no eran compatibles con la mediana. En su lugar, se han plantado ejemplares de Pyrus Calleryana ‘Capital’, una especie que se adapta mejor al espacio y que aportará sombra y continuidad estética al paseo central. Los árboles existentes se trasladarán a otras zonas verdes de la ciudad, según informaron fuentes municipales.

Finalización antes

Todas estas modificaciones provocaron que la fecha de finalización de los trabajos se retrasase hasta el 20 de octubre. Un plazo que no se alcanzará debido al buen avance de los trabajos y las obras acabarán un mes antes de lo previsto. Esta mejora ha supuesto una inversión de más de un millón de euros.