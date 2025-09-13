El estreno de la ópera "Hänsel und Gretel" deja buen sabor de boca en el Campoamor

El argumento de "Hänsel und Gretel", una historia de abandono, hambre y miseria moral, avanza impulsado por una música exquisita, al aliento del folclore popular alemán. El cuento de los hermanos Grimm en el que está basado la "märchenoper" –ópera basada en un cuento de hadas– que ayer inauguró la 78.ª temporada lírica del Campoamor, da para muchas lecturas. En la nueva producción de la Ópera de Oviedo, la candidez, el ingenio y la valentía de los niños protagonistas se eleva por encima de la ruindad del mundo de los adultos. Ayer, en su presentación en el teatro ovetense, bajo la dirección de dos asturianos –la escénica de Raúl Vázquez y la musical de Pablo González, al frente de la Sinfónica del Principado–, el público disfrutó de un bocado delicioso y lo agradeció con generosos aplausos e incluso bravos para una dirección musical sobresaliente, para las expresivas interpretaciones de las dos cantantes protagonistas y para su antagonista, encargada de encarnar a la malvada bruja.

El reparto de la ópera de Engelbert Humperdinck, en tres actos y con libreto de su hermana Adelheid Wette, está encabezado en la producción de la Ópera de Oviedo por la mezzosoprano británica Anna Harvey (Hänsel) y la soprano estadounidense Erika Baikoff (Gretel), que, en el estreno de ayer, compusieron unos Hänsel y Gretel encantadores, con una perfecta compenetración vocal e interpretativa.

En la ópera de Humperdinck abundan los números cerrados, como las canciones de los hermanos, el arenero, la bruja o el hada del rocío; hay preciosos dúos entre los protagonistas y varios preludios orquestales. La música salta de la broma al drama, no se demora mucho, pasa del diálogo a la evocación lírica. En los pasajes en los que el compositor prescindió de las voces, el director de escena, Raúl Vázquez, ha preferido mantener a los personajes a la vista. Hänsel y Gretel están prácticamente siempre en escena y, al final de la función, Harvey y Baikoff recogieron su merecida cosecha de aplausos.

De los padres, Peter y Gertrud, se hacen cargo Carles Pachon y Teresa Fuentes; de la malvada bruja, Stéphanie Müther; Vilma Ramírez –en sustitución de Anna Nebot, que causó baja a última hora por enfermedad– interpreta al arenero y del hada del rocío se encarga Sofía Gutiérrez-Tobar. El público del Campoamor premió el desempeño de todos ellos con aplausos generosos.

La escena de la producción que ayer se vio en el Campoamor empieza en un fundido a negro. Un vertedero, un niño y un prodigioso hallazgo entre la basura: un libro. Atraídos por el chiquillo embelesado en su lectura, irrumpen en escena los chiquillos del Coro Infantil Escuela de Música Divertimento, que en este montaje realizan un trabajo delicioso. Y empieza la acción.

Un estallido de color

La primera mitad de la obra transcurre en un tono absolutamente sombrío, que se va aliviando hacia la mitad de la representación y que estalla en color al final. La acción está atravesada de presencias misteriosas: una figura siniestra paseándose por el escenario o los ángeles que velan los sueños de los niños en el bosque. Hay alusiones, en los recursos escenográficos, al "american way of life" y al estándar de familia feliz de años 50. Si hubiera que situarla temporalmente sería, probablemente, en los años de la gran recesión en Estados Unidos.

Raúl Vázquez ha resuelto la escena con recursos modestos y ha recurrido al efectismo para compensarlo, con un contraste radical en el planteamiento de la primera y la última parte, la primera oscura y realista, la segunda rabiosamente colorida.

Ayer, en el palco presidencial del Campoamor, asistió a la apertura de la temporada lírica, como invitado del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, el pregonero de San Mateo, el embajador de España en Canadá, Alfredo Martínez. También acudieron al estreno la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón; la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y la consejera de Sanidad, Concepción Saavedra, además del presidente de la Ópera de Bilbao, Juan Carlos Matellanes.

Mañana, a las 19.00 horas, habrá una segunda función de este primer título de la temporada y otras dos más el 17 y 20 de septiembre.