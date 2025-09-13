El futuro colegio especial de Montecerrao ya está en obras

Tras la puesta en marcha del instituto de Margarita Salas, de La Corredoria, comienza la construcción del colegio de Educación Especial de Montecerrao. Así lo informó el Principado ayer a través de una nota de prensa en la que detallaron que los trabajos, ejecutados por la empresa Ogensa, comenzaron esta misma semana dando inicio a la mayor inversión realizada en Asturias en un centro educativo público. El presupuesto asciende a 18,91 millones y el plazo de ejecución es de dos años. Es decir, para septiembre de 2027.

El centro, proyectado por el arquitecto Jovino Martínez Sierra, ocupará una superficie construida de 9.311 metros cuadrados distribuida en cuatro alturas escalonadas: planta baja, planta primera y dos sótanos. Además, el edificio constará de dos zonas enlazadas, orientadas al sur y con dos patios exteriores. Respecto a las aulas, dispondrá de 57 clases flexibles de múltiples tamaños, otras tres específicas de música, estimulación sensorial y psicomotricidad. También habrá 14 aseos adaptados, un salón de actos para 215 personas, patios cubiertos, pista polideportiva, biblioteca, área de cocina y dos comedores.

Unas de las reclamaciones de las familias era la construcción de una piscina terapéutica en lugar del tanque de Hubbar previsto inicialmente. Tras varias movilizaciones consiguieron su objetivo y la consejería de Educación encargó a finales de julio la redacción del proyecto básico y de ejecución de esta instalación. Este paso supone un coste extra de 16.262 euros, el plazo de redacción de la documentación es de dos meses y se ubicará en el área que inicialmente se iba a destinar a la estimulación hídrica, aunque ocupará también una zona contigua.

Obras en el colegio

En cuanto a las actuaciones previstas para el centro de educación especial de Latores, la consejería licitará próximamente las obras de accesibilidad y la adecuación de una zona exterior destinada a aparcamiento. La inversión asciende a 75.000 euros. Además, el Principado ha ejecutado ya la adaptación de un baño, la conexión entre los dos patios posteriores del colegio y la reparación de un canalón de la fachada posterior sur. Esas obras suman unos 200.000 euros.