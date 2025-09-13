Gracias por la luz y el amor, hasta nuestro próximo abrazo

Alfonso Toribio con sus hijas en una imagen de archivo.

Un mes de septiembre de hace cuatro años la nostalgia empezó a ser una presencia constante en mi vida. Empecé a vivir con miedo la creencia de que mi padre se acabaría olvidando de mí, de los miles de recuerdos felices que compartíamos y del amor tan inmenso que mi padre nos tenía a mi hermana y a mí. Me equivocaba. La demencia no solo no borró nuestros recuerdos pasados sino que nacieron otros nuevos también memorables. Ha sido un camino muy difícil, en el que he tenido muchos momentos para recordarle tal como él era en los momentos que no pasaba a su lado o estaba viniendo hacia él. Recuerdo ser muy pequeña y mirar a los demás niños en el colegio sin entender cómo lo hacían ellos para vivir sin mi padre. Mi padre me enseñó a vivir. Me enseñó la alegría, el juego, la levedad. Me enseñó a correr, a creer en mí, a quererme, a atreverme, me enseñó el perdón y la simpatía.

Me siento tremendamente afortunada por la presencia que mi padre nos regaló a mi hermana y a mí. Siempre amoroso y alegre, siempre presente. Cuando mi hermana y yo nos fuimos a estudiar a Madrid no había un día sin varias llamadas, no había noche sin un mensaje de buenas noches, "buenas noches mi vida, te quiero mucho". Y desde entonces. Mi padre era una persona muy cariñosa y cercana, no ha habido un solo día en que no hayamos sentido su amor y ese ha sido sin duda su mayor regalo.

La demencia de papá se agravó a principios del verano pasado y ante ese nuevo escenario, mi padre y yo aprendimos a desarrollar un lenguaje nuevo. Un lenguaje íntimo y místico que nos pertenecía solo a nosotros. Allí, tenían mucho más significado las cuestiones que tienen que ver con el gesto, el movimiento, con el tacto, con el tono de voz. El tiempo se paraba, todo lo demás quedaba afuera y aprendí a ver el mundo a través de unos ojos nuevos, los suyos. Aprendimos a comunicarnos sin palabras, con una mirada, con caricias, con música y a través de los libros que yo le leía. Aprendí que el silencio puede ser dialéctico, que lo desvalido tiene valor, que en la oscuridad aún podemos ver. No recuerdo una época más triste que esta con mi padre pero tampoco una más sagrada y reveladora.

Yo le leía y agarraba su mano y cuando le preguntaba, "Papá, yo te quiero mucho, ¿tú me quieres?" él a veces, se reía, a veces solo me miraba y a veces, la mayoría, me regalaba un "muchísimo".

Gracias a todas las personas que han cuidado de mi padre durante estos años de enfermedad. A toda la familia, a sus hermanos y a todos los amigos que se han volcado para hacer de estos años un lugar más leve y amable para él. Mario y Alicia, Pacheco y Susana, Tere, Patri, Ángel y Karin, Miguel, María, Julia, Mor… y un largo etcétera. Gracias a todas las personas que habéis estado ahí para él y nos habéis cuidado a mi hermana y a mí en un acto de amor tremendamente generoso, y de esa manera también cuidar de él. Gracias tía Car, tía Ana, Cacacus, Azu, Pau, gracias a mis amigas y por supuesto a mi madre.

A todos vosotros gracias por habernos rodeado en esta vida, sé que sois quienes nos acompañáis ante este nuevo paisaje que se abre ante nosotras porque también sé que su muerte no es el final.

Y a título personal, gracias a Kake, mi hermana mayor. No tengo palabras para agradecer tu ayuda y tu sostén. Ante mi miedo y mi bloqueo en algunos momentos de estos últimos años, has sido un faro que nos ha guiado a papá y a mí para llegar siempre a un puerto seguro.

Sé que no ha habido un momento más triste en mi vida que las últimas horas en que sostuve su mano pero tampoco ninguno más transformador, sagrado y feliz. Sé que mi padre no quería seguir así y el deseo de verle volar aliviaba este vacío inmenso que ahora me deja.

Volviendo a hacer alusión a lo sagrado y a lo espiritual me reconforta imaginarte bailando acompañado ahora del tío Carlos, de los abuelos, de Javier Blanco y de Picucho.

Por último, una de las amigas más queridas de papá, María, me compartía ayer estos versos que reflejan el sentir de muchos de los que hoy estamos aquí: No tengo miedo del invierno con tu recuerdo lleno de sol.

Gracias por la luz y el amor papá, hasta nuestro próximo abrazo.