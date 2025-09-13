El interés de los vecinos supera las plazas disponibles en el parking de Ciudad Naranco

Todo apunta a que las plazas disponibles en el parking municipal de Ferreros, en Ciudad Naranco, no serán suficientes para cubrir la elevada demanda vecinal y satisfacer a todos aquellos particulares que quieren hacerse con alguna de ellas en propiedad. En los doce días transcurridos desde la apertura del periodo de consulta impulsado por el Ayuntamiento con el objetivo de medir el interés ciudadano en la adquisición de las 421 espacios de estacionamiento que se pondrán a la venta en Ciudad Naranco, al menos 570 personas ya han manifestado su voluntad de hacerse con ellas. Ese era el números de interesados a última hora de ayer, pero la consulta va a estar abierta durante todo el mes de septiembre y, según fuentes municipales, las cifras aumentan a diario.

Quienes tengan intención de comprar una plaza en el parking municipal de Ferreros –situado bajo la Plaza de Juan Pablo II, frente al Archivo Histórico de Asturias– aún tienen a su disposición un formulario, en la web del Ayuntamiento y en sus redes sociales, en el que pueden dejar constancia de su interés. La consulta abierta por el Consistorio tiene carácter meramente informativo y no conlleva compromiso u obligación alguna por parte de quienes cubran el formulario. Tampoco garantiza preferencia en la futura compra para todos aquellos que lo rellenen.

La intención inicial del Ayuntamiento era la de sacar a la venta las 421 plazas del parking de Ferreros en un solo lote para vendérselas a un inversor o a una empresa, pero las quejas y las demandas de los vecinos provocaron que el Ayuntamiento escuchase a las asociaciones y cambiase de opinión. "La alta demanda evidencia el acierto de la estrategia municipal y la necesidad de disponer de más aparcamientos en el barrio de Ciudad Naranco", señala el concejal de Gestión de Patrimonio, el popular Mario Arias. "Además, la respuesta vecinal pone en valor el compromiso del Ayuntamiento con la participación ciudadana al haber escuchado las peticiones de asociaciones vecinales y residentes que reclamaban acceso individual a las plaza", añade el edil.

Así, desde el equipo de Gobierno que dirige Alfredo Canteli se valora muy positivamente la alta participación en la consulta, que permite "ajustar la futura licitación a las necesidades reales del barrio". Igualmente, este proceso servirá también como proyecto piloto para futuras actuaciones en otras zonas de la ciudad, como en el parking de Argañosa II, donde se estudia aplicar fórmulas similares de venta de plazas municipales actualmente sin uso. "Estamos cumpliendo con el compromiso que habíamos adquirido con los vecinos. Primero, conocer el interés particular y después, sacar a la venta las plazas disponibles, demostrando que el único objetivo que teníamos era deshacernos de esas plazas de aparcamiento, poniéndolas en el mercado, ahorrando costes y generando recursos para el Ayuntamiento", dice Mario Arias.

Más ventas

La venta de las 421 plazas del parking de Ferreros es la primera operación de un plan más a largo plazo. El Ayuntamiento ya tiene en mente otras actuaciones para desprenderse de las casi 3.000 plazas que siguen vacías en los aparcamientos públicos de la red de la desaparecida Cinturón Verde. Como ya adelantó en su día LA NUEVA ESPAÑA, el siguiente parking en la lista de ventas es el de la Argañosa II, que tiene 220 plazas.

El Ayuntamiento también adelantó cuál sería el método para vender las plazas a los vecinos. "Puede ser a través de una subasta partiendo de los precios que se habían establecido cuando el plan pasaba por venderlas todas juntas", apuntó en su día Arias. El Consistorio tiene previsto sacar 2,8 millones de euros con la venta del parking de Ciudad Naranco, así que el precio medio de salida por cada plaza rondaría los 6.700 euros, "aunque hay algunas más grandes y con mejores condiciones que pueden costar un poco más".