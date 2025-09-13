Joey Tempest, líder de "Europe", que actúa hoy en Oviedo: "‘The Final Countdown’ une a todo el mundo, siempre es un placer interpretarlo"

Oviedo se prepara para vivir hoy una noche legendaria de rock con el grupo sueco "Europe". La icónica banda, liderada por el cantante y compositor Rolf Magnus Joakim Larsson, conocido por su nombre artístico Joey Tempest (Estocolmo, 19 de agosto de 1963), vocalista principal del grupo y uno de sus fundadores en 1979, junto con el guitarrista John Norum, se presentará en el recinto de La Ería a partir de las 22. 00 horas. Con el estilo que les hizo triunfar en los años ochenta, "Europe" traerá éxitos como "The Final Countdown" y "Carrie", además de una poderosa puesta en escena y un sonido explosivo. En esta entrevista con LA NUEVA ESPAÑA, Tempest declara su entusiasmo por encontrarse con el público asturiano y reconoce su admiración por Parco de Lucía y Andrés Segovia.

Han publicado más discos desde el regreso que en los años 80, cuando triunfaron en todo el mundo. ¿Es "Europe" hoy más una banda contemporánea de rock/metal que una banda ligada a su pasado?

Siempre estaremos ligados al pasado, es inevitable, y no renegamos de él. Pero también seguimos avanzando y explorando otros caminos que nos resulten interesante. Puedo decir que hoy somos una banda de rock en activo, igual que lo éramos entonces

Da la impresión de que el sonido de la banda es más potente ahora que en los 80, ¿por qué?

En aquel momento era todo muy especial; fue increíble formar parte del grupo y ayudar a darle forma. Fue una combinación de melodías, actitud y una industria discográfica enorme. Ahora también vivimos un gran momento.

"The Final Countdown" es un himno para varias generaciones. ¿Qué siente cada vez que la interpreta?

Es una canción que une a todo el mundo siempre que empieza a sonar, sin importar a dónde vayamos. Estamos muy orgullosos de ella y siempre es un placer tocarla, claro que sí.

Seguro que no faltará en el concierto de esta noche...

Bueno...saque sus propias conclusiones (risas).

Suecia es conocida por bandas como "Europe", "Ghost" y "Opeth". ¿Por qué gusta tanto el rock en su país?

Es un país en el que está oscuro la mayor parte del año. ¡Lo único que nos queda por hacer es crear! Esa puede ser una de las causas. En cualquier caso, es cierto que Suecia es cuna de muchas buenas bandas de rock y de otros grupos míticos como "ABBA".

Ha cumplido los 62 el pasado mes de agosto y se le ve en una forma envidiable. ¿Se cuida mucho?

¡Damos cien conciertos al año! Eso ya es motivo suficiente para cuidarse y estar en forma. Siempre tratamos de dar el máximo en el escenario, todo por nuestro público que ya abarca varias generaciones.

Además tienen planeado un nuevo disco para el año que viene. ¿Habrá muchas sorpresas?

Sí, empezamos a grabar este otoño. Saldrá en 2026. Es un material increíble que sin duda va a sorprender y espero que guste mucho a todos nuestros seguidores.

¿Está emocionado por tocar en Oviedo?

Nos hace mucha ilusión conectar con nuestros fans de Oviedo y Asturias. Nos han dicho que el concierto ha causado gran expectación y eso para nosotros es importante.

Le gusta algo en particular de la música hecha en España.

Paco de Lucía y Andrés Segovia son una fuente de inspiración para mi. Dos genios de la guitarra en diferentes vertientes. Siempre hemos tenido una gran relación con España, desde el año 1987.