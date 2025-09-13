José María Menéndez, propietario del mítico Campa de Oviedo: "Julio Iglesias se bebió en el bar seis botellas de sidra El Gaitero"

Entre cajas de cerveza que José María Menéndez (Cangas del Narcea, 1969) mueve de un lado a otro en el almacén del bar Campa para dejarlo todo listo antes de otra noche de San Mateo, se cuelan historias que son patrimonio de Oviedo. El propietario del histórico establecimiento de la Plaza del Sol habla mientras organiza barriles, y entre anécdota y anécdota recuerda aquel San Mateo en el que los "Hombres G" recibieron una lluvia de huevos en la plaza de la Catedral, los brindis de Julio Iglesias con champán o las madrugadas con Sabina guitarra en mano. Cuatro décadas después, sigue al pie del cañón en el corazón del Antiguo, donde cada fiesta suma una nueva página a la memoria del Campa, y del "Mateoverso", el universo paralelo de las fiestas carbayonas.

Treinta y ocho años detrás de la barra, ¿cómo aguanta ?

No hay truco: calidad, precio y buena atención. Si tratas bien a la gente y das buen producto, vuelven. Lo auténtico son los bares, el sitio donde quedas, donde preguntas por un fontanero, donde te conocen. Está muy bien que haya restaurantes de cocina fusión, pero la esencia hay que cuidarla. Y la esencia en Oviedo son los bares como este.

Si el Campa pudiese contar una anécdota, ¿cuál sería?

Son infinitas. Pero una vez se mareó una señora en la puerta y al sentarla en la terraza era la Duquesa de Alba. Se pidió una manzanilla.

¿Es un bar famoso o de famosos?

Ambas, tiene muy buena ubicación, sobre todo en las fiestas de antes. Hubo un San Mateo en el que se nos sentaron en la terraza Julio Iglesias y su mujer, Miranda Rijnsburger. Pidieron una botella de champán. Rebuscando en el almacén la encontramos. Después pidió otra y tuvimos que ofrecerle Sidra el Gaitero. En total tomaron 6 botellas y dejaron 6.000 pesetas de propina.

¿Pasaron más artistas por aquí?

Buf...!! Muchos. Uno de nuestros primeros "sanmateos" entró por la puerta Sabina y acabó cerrando el bar. Yo por aquella época tenía veintipocos y me fui de fiesta con él. Sacó la guitarra en casi todos los bares que pisamos.

¿Eran distintas aquellas fiestas?

Cuando yo llegué a Oviedo en el 82, San Mateo era muy sencillo: la plaza, la Catedral y poco más. No tenía nada que ver con lo que luego fue. Yo vi a Miguel Ríos en directo en la plaza del Ayuntamiento, y después vino el boom de la Catedral. Aquello llenaba todo el Antiguo. Terminaban los conciertos y las 2.000 personas que estaban se quedaban allí, el 90 por ciento de San Mateo era la fiesta del Antiguo.

¿Qué es lo que más echa en falta de aquellos años?

Algo que marque la diferencia. Antes venían grandes artistas: Miguel Ríos, Rafael, "Hombres G", que les lanzaron huevos y pararon el concierto), Julio Iglesias… Hasta Michael Jackson. Aquello llamaba gente de fuera: de Bilbao, de Coruña, de San Sebastián, de Madrid. Llenaban hoteles, gastaban… Hoy preguntas quién actúa y si no te gusta un grupo concreto, ni te enteras. San Mateo perdió ese tirón internacional.

Y eso que dicen de que detrás de la barra hay que ser psicólogo, ¿le ha tocado hacerlo?

Muchísimas. Siempre digo que tengo la carrera de psicólogo. Aquí lloraban hombres y mujeres por problemas de pareja, de dinero, de todo. Incluso ayudé a recomponer matrimonios: hice de Celestina. Algunos siguen juntos. Y también vi muchos dramas con las máquinas tragaperras, cuando empezaron. Yo siempre digo que el primer culpable del divorcio en España fue Adolfo Suárez, por legalizar esas máquinas [se ríe].

¿Qué le pide a San Mateo?

Tranquilidad, que las fiestas pasen sin problemas. Que la gente disfrute. Las ventas vienen solas, lo importante es que reine el buen ambiente. Al final, lo que queda es eso: la gente que se sienta aquí y se siente como en casa.