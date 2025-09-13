El mercado del Campo San Francisco, el "buen escaparate" de las fiestas de San Mateo

Es un clásico de las fiestas mateínas y uno de los mejores escaparates que artesanos y productores tienen para mostrar sus productos. La avenida de Italia del Campo de San Francisco inauguró en el mediodía de ayer el mercado de San Mateo con 29 puestos, que ofrecen una variada oferta artesanal, gastronómica y de otro tipo de productos tanto a los ovetenses como a los visitantes que se desplazan a la capital asturiana para disfrutar de las fiestas mateínas. Desde primera hora, las ventas se sucedieron confirmando, una vez más, la buena acogida de esta iniciativa organizada por la concejalía de Mercados, liderada por Leticia González, y donde se pueden encontrar tanto a vendedores locales como de fuera de Asturias.

Lourdes Santos, de Quesos Artesanos de Autor. / FERNANDO RODRÍGUEZ

Begoña López está al frente del Obrador El Molino, de Luarca. "Oviedo siempre es un buen escaparate para nuestra empresa porque siempre tiene éxito y la gente viene feliz". No es para menos. Son muchos a los que le hace la boca agua viendo su vitrina. Entre las exquisiteces empanadas, rosquillas y sus más que demandados fosquitos. "Tenemos clientes fijos que vienen buscándonos". Además, una de sus características diferenciadoras es que se adaptan a cada persona. Desde hace tiempo tienen productos sin gluten y sin lactosa para que los intolerantes puedan disfrutar de sus manjares. "Ahora –subrayó– hemos incorporado una línea sin azúcar y todos los productos los elaboramos y los traemos a la capital asturiana a diario".

Nuria Mon de Monbutterfly. / FERNANDO RODRÍGUEZ

Nuria Mon está al frente de la empresa gijonesa Monbutterfly y siempre que viene participa en los mercados que se celebran en Oviedo. Las razones son muchas empezando a que la distancia que tiene que recorrer cada día para vender sus productos es corta y los carbayones son fieles a su puesto. "Esta iniciativa es un buen escaparate y es la antesala en Navidad". Entre los productos más demandados cuando restan pocos días para el arranque del otoño son los pendientes. Muchos optan por regalarlos y otros los eligen como autorregalo. "La joyería es como la ropa, las modas van cambiando y siempre traemos diseños nuevos".

Desde Ferrol viajó Lourdes Santos, trabajadora de la empresa Quesos Artesanos de Autor que vende diferentes variedades. "Compramos los productos a las diferentes queserías y los vendemos. Este mercado es una oportunidad para todos los productores que nos dedicamos artesanía", concluyó. El horario durante los días de la semana será de 13.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Los fines de sábados, domingos, festivos y el día de América en Asturias no cerrarán al mediodía y ofrecerán servicio permanente.