Las obras para la escuelina de Trubia costarán 133.000 euros

La expansión de los colegios que imparten el primer ciclo de educación infantil es uno de los objetivos de la Consejería de Educación, liderada por Eva Ledo. Y entre los centros que se adaptarán para ello está la escuela de Villar de Trubia, que reconvertirá la antigua casa del conserje en una escuelina. Es por ello que la mesa de contratación regional ha propuesto a la empresa Sedes para ejecutar las obras por un importe de 133.451,63 euros.

La parte del edificio a reformar dispone de dos accesos: uno, desde el interior del colegio y otro, independiente conectado con el exterior a través de un pequeño patio privativo. Dentro de la vivienda, se reorganizarán los espacios para unir el aula a los baños y la zona de preparación de alimentos. También se vinculará la clase con el despacho del director y se hará otro baño –al mismo tiempo será vestuario– para uso del personal; habrá además un local de higiene y un almacén a los que se accede a través de un distribuidor.

Las mejoras afectarán a la puerta de entrada, para habilitar un acceso directo y exclusivo que conecte el patio con el aula, y se mantendrá la entrada a través de rampas que salven la fuerte pendiente existente. Esta actuación supondrá el movimiento de tierras y la adecuación del terreno a la nueva arquitectura, según consta en los pliegos de contratación. Además, el nuevo espacio de juegos exterior se complementa con un pavimento de caucho, y quedará limitado con las rampas por una jardinera.