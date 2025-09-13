Tributo de la cultura a Alfonso Toribio

El arquitecto Alfonso Toribio construyó durante su vida un edificio hecho con materiales que no se degradan: amistad, compromiso, creatividad, amor sin medida hacia sus seres queridos y una pasión irrefrenable por la arquitectura. Su muerte a los 77 años hizo temblar los cimientos emocionales de quienes le trataron, y que en gran número acudieron al tanatorio de Los Arenales en Oviedo para arropar a su familia, sobre todo a sus hijas Carmen y Julieta, agradecidas por las muestras de cariño y conmovidas por tantas palabras de consuelo y homenaje.

El mundo de la arquitectura estuvo presente para recordar al ausente. Por ejemplo, Cosme Cuenca. También acudieron políticos como Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado– o Wenceslao López, ex alcalde de Oviedo. La cultura estuvo representada por artistas como Consuelo Vallina, y, por supuesto, integrantes de la asociación Tribuna Ciudadana como su presidente, Pedro Sánchez Lazo, o vocales como Javier Gámez. María Jesús Villaverde, bibliotecaria del RIDEA, no se separó de la familia.

La entereza de las hijas, sostenidas por amistades y familiares, hubiera llenado de orgullo a Toribio. Ambas son arquitectas de carrera, aunque ninguna ejerce. Julieta, actriz de títulos como la serie "Furia", estuvo acompañada en todo momento por su marido Pau Balaguer, del grupo musical "Habla de mí en presente", nombre muy apropiado para despedir a alguien que deja un recuerdo imborrable, como quedó de manifiesto en la despedida de la palabra alrededor de la urna con las cenizas de Toribio.

Carmen Toribio leyó las palabras publicadas ayer por este diario de Miguel Casariego, decano del Colegio de Abogados de Asturias: "Alfonso tenía una gran facilidad para concebir formas arquitectónicas, una inteligencia y una agilidad mental más que notables, una enorme inquietud intelectual y una cultura muy amplia. No recuerdo haber conocida a mucha gente tan alegre, tan optimista, con tan poca maldad y con tanta simpatía personal".

Julieta Toribio leyó el discurso que puede leerse en esta misma página. Anudó gargantas, humedeció ojos. "Su muerte no es el final", dijo. El deseo de verle volar, señaló con emoción y gratitud su hija, alivia "el vacío inmenso que ahora deja".