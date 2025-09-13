Los tributos sacan buena nota en San Mateo y reúnen a 5.500 personas en el recinto de La Ería

Después del aperitivo del Fying Fest el pasado sábado con Camilo y María Becerra, el recinto de La Ería dio su verdadero pistoletazo de salida anoche con un triple concierto tributo a "Hombres G", Shakira y "Estopa".

Este concepto, tan de moda en los últimos años, debutaba en el escenario grande de San Mateo. Y lo hacía con la responsabilidad de abrir el programa y con la siempre atractiva etiqueta de ser gratuito. Los tributos nacieron con la vocación de homenajear a bandas y músicos ya retirados. Sin embargo hoy, alimentados por el siempre eficaz ingrediente de la nostalgia, casi no hay banda, viva o muerta, que no tenga su versión fenómeno fan. Por confuso que pueda resultar programar tres homenajes a tres músicos en activo, hay que reconocer que el cóctel de ayer era popularmente explosivo: "Hombres G", "Estopa" y Shakira, tres iconos de la cultura comercial, y casi se podría decir que tres conceptos generacionales.

"Los chicos cocodrilo", encargados de rendir homenaje a los de David Summers, empezaron muy arriba con algunos de los éxitos incontestables de la banda: "Voy a pasármelo bien" y "Visite nuestro bar" pusieron a bailar a todo el mundo con ese ritmo marcadamente ska y New Wave que protagonizaron los principios de la carrera de David Summers. Los Cocodrilo dieron pase a un grupo de canciones para gourmets del grupo, compuesto por baladas y caras B que demostraron un conocimiento profundo del producto. Los verdaderos fans no lo esperaban y lo agradecieron acompañándoles cantando. Por supuesto, en la recta final recuperaron la senda del éxito con "Venecia", "Suéltate el pelo", "Por qué no ser amigos", y ya haciendo cumbre en la escalada de himnos, cerraron con "Sufre, mamón".

El público disfrutando del concierto.

Los vallisoletanos "De estranjis", encargados de celebrar a Estopa, presentaron un concierto muy respetuoso con el legado, aún abierto, de los hermanos Muñoz. La forma de recitar y entonar de David y José Manuel, esas rumbitas con un guitarreo de rock español mas intenso para dejar un poco de su personalidad fueron las marcas de la casa. Como era de esperar, casi no les hacía falta cantar con temas como "Tu calorro", "Vino tinto" o "La raja de tu falda".

Baladas y fuerza

Con esa guasa y descaro fresco que ha protagonizado la carrera de Estopa, muy bien captada y reproducida, los chicos de "De estranjis" no tuvieron problema para incorporar a su concierto al público objetivo de los "Hombres G" y de Shakira y montaron su propio festival.

El respiro emocional de balada que supuso "Ya no me acuerdo" desapareció con la fuerza de "Rompiendo la pana". Volvieron a tomar aire con los dos tiempos de "Pastillas de freno" y se ganaron del todo el corazón de los cinco mil quinientos carbayones presentes con un "Ooooh, Santi Cazorla" directo al corazón azul de Vetusta. "Me piro" y un medley de incontestables, supusieron ya un paseo militar de bailoteo y estribillos cantados.

Al cierre, quedaba pendiente Shakira, que presentaba el rango de edad mas abierto y el público menos especifico del programa. Una nueva ventana, la de los tributos y la Ería gratuita, que apunta a volverse un recurso recurrente de las fiestas.