Conchita Méndez Suárez, concejala de Deportes de Oviedo: "Ser Ciudad Europea del Deporte es un sello que va a perdurar"

La concejala de Deportes, la popular Concepción Méndez Suárez, prefiere que la llamen Conchita. Aunque nació en la ciudad sueca de Södertälje por motivos de trabajo de sus padres, se vino a la capital asturiana cuando sólo tenía diez años. Esta misma semana se ha llevado una gran alegría al conocer que Oviedo ha sido elegida como Ciudad Europea del Deporte para el año 2026 después de haber trabajado duro la candidatura.

¿Hay que felicitarla a usted directamente?

Hay que felicitar a Oviedo. Al final nosotros, desde el Ayuntamiento, somos el motor, pero nada sería posible sin el músculo de Oviedo, sin el deporte de Oviedo o sin la implicación de todo el equipo de Gobierno con el alcalde a la cabeza. Al final esto es posible gracias a la suma del esfuerzo de muchas personas.

¿Cuándo surgió la idea de postularse para ser Capital Europea del Deporte?

En el 2019 yo ya conocía este proyecto y vimos la posibilidad de sumarnos, pero en Covid hizo que descartásemos trabajar en ello porque no era ni el momento ni el escenario adecuado. Retomamos la idea en 2023 al considerar que el 2026 era el año apropiado por muchas razones, entre ellas porque algunas obras importantes como la del Palacio de los Deportes iban a estar ya terminadas o porque coincide con el centenario del Real Oviedo.

A grandes rasgos, ¿qué significa para Oviedo este título?

Pues una seña de identidad. No es una distinción vacía, está avalada por la comunidad europea y significa que Oviedo es un ejemplo en cuanto a actividad física, en deporte saludable o en el fomento del deporte base. También se valora que tenemos infraestructuras adecuadas para desarrollar la actividad deportiva. La accesibilidad de las instalaciones o el aprovechamiento del entorno natural para distintas disciplinas, entre otras muchas cosas. Para Oviedo es un sello de identidad que va a perdurar junto a otras distinciones, como la de Capital Española de la Gastronomía de 2024 o que somos el origen del Camino de Santiago.

¿El nombramiento va a traer consigo la celebración de algún evento especial?

En paralelo al trabajo que hicimos para presentar la candidatura ya fijamos un calendario de eventos para el año que viene. Por ejemplo, vamos a acoger la gala del deporte asturiano en el mes de marzo, que llevaba muchos años sin celebrarse en Oviedo. También vamos a ser sede de la asamblea nacional de la Federación Española de Atletismo, el campeonato de España juvenil de kárate en el Palacio de los Deportes… Hay hasta 40 eventos programados para el año que viene.

¿Cree usted que ser Ciudad Europea del Deporte va a significar un impulso importante a nivel económico o turístico?

Claro que sí, algunos de los eventos tienen incluso una proyección internacional. No hay más que ver el Rally Princesa de Asturias que se ha celebrado estos días. El gasto medio de una persona que visita la ciudad es de unos 250 euros. Solamente el campeonato de España de Natación atrajo a 1.900 personas entre participantes y organizadores, y eso sin contar a los acompañantes. La Oviedo Cup, por ejemplo, ya mueve a otras 9.000 personas. Es evidente que los eventos deportivos sirven para realzar la actividad económica de Oviedo.

Porque el nombramiento no viene con dinero europeo, ¿no es así?

No, ahora mismo todo lo estamos haciendo con dinero del Ayuntamiento y con la gestión de recursos propios. No obstante, sólo el hecho de ser Ciudad Europea del Deporte te permite concurrir a algunas subvenciones a las que no pueden optar otras ciudades que no lo han sido. Esto nos abre muchas puertas y muchas posibilidades.

¿Va a haber algún plan de mejora de instalaciones?

Ese plan ya está en marcha. Cada año vamos recuperando espacios y construyendo otros nuevos. Además de haber inaugurado el Palacio de los Deportes, es inminente el comienzo de las obras de la pista de hockey de La Corredoria o de las pistas de tenis del barrio, está a punto de arrancar la construcción del campo de rugby de La Florida, hacemos importantes inversiones en las piscinas municipales, vamos a construir pistas de pickleball en el Parque de Invierno… Hay muchos frentes abiertos, no todos van al ritmo que nos gustaría porque los plazos administrativos son los que son, pero seguimos trabajando día a día.

¿El Palacio de los Deportes ya está a pleno rendimiento?

Sí, por supuesto. Todo está funcionando al cien por cien. Ya están entrenado los equipos y todas las salas están en funcionamiento, así que estamos muy contentos porque hemos cumplido lo que habíamos prometido.

¿Para cuándo la pista de atletismo de Ciudad Naranco?

Deberían de comenzar ya. El alcalde siempre dice que vamos a comenzar en breve y es así. Lo deseable es que la inauguración se hiciese antes de acabar este mandato. La obra del Palacio de los Deportes fue titánica y consiguió inaugurar en poco más de dos años, cuando el plazo de ejecución era de 18 meses. Estamos convencidos de que la pista de atletismo de Ciudad Naranco también va a ir muy rápido. Es un proyecto importante para la ciudad y queremos tenerlo en marcha cuanto antes.