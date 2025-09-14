Coque Malla, cantante, actúa el miércoles en San Mateo: "El escenario es nuestra cámara hiperbárica, tiene propiedades rejuvenecedoras"

Coque Malla (Madrid, 1969) protagonizará una de las grandes noches de San Mateo. El próximo miércoles 17 de septiembre llega al recinto de la Ería con su gira de cuarenta aniversario, a partir de las 21.00 horas, en una noche en la que comparte cartel con "Duncan Dhu".

¿Tocar en Oviedo es casi tocar en casa?

Me unen lazos profundos con esa tierra a la que, por cierto, llevo muchos meses sin ir, así que tengo monazo de Asturias, y los asturianos saben bien de qué estoy hablando. No sólo eso. Tocamos en la Ería, que está pegado al Tartiere, como me hizo ver Macarena (su mujer, la asturiana Macarena Cabo). Y mi hijo Oliver, cosa que me duele porque yo soy del Madrid, pero él es del Oviedo, profundo, y está feliz con el ascenso. Hay que tener en cuenta, además, que su bisabuelo fue, ni más ni menos, que Herrerita. Así que hay emoción extra, triple.

¿Cómo es eso de Herrerita?

Era el abuelo de Macarena, así que yo soy nieto político de Herrerita.

Es, además, la gira del 40 aniversario, que creo que se cumple ahora, en octubre, cuando empezó a ensayar con "Los Ronaldos".

Octubre del 85, sí. Era mi primer año en el instituto, empecé a ir al local de ensayo con Ricardo Moreno. Él disparaba el bajo y la caja de ritmos y yo grababa guitarras y voz. Grabamos unas cuantas canciones que luego saldrían con "Los Ronaldos". Enseguida llegarían Luis Martín, primero, y luego Luis García.

Sorprende hoy la fuerza de esas primeras canciones siendo tan jóvenes.

Bueno, no creo que tenga un mérito especial. Todos los que nos dedicamos a esto del rock empezamos a esa edad, con 16, 17. Igual yo lo hice un poquito antes, con 15, pero todos estaban ahí con esa edad: "Beatles", "Stones". Tocaban rock’n’roll que te cagas. Es la edad. Con el oficio y la experiencia se hacen cosas, pero eso de aporrear un instrumento, de mandarlo todo a la mierda, de sentirse libre y desfogarse de una manera que pocas cosas te lo ofrecen, como no sea el alcohol o el sexo…

Lo decía más por su capacidad como escritor de canciones.

Cuando uno siente que su camino es el de escribir canciones, lo intuye muy rápido. Hay otra gente que lo que tiene es la necesidad de estudiar su instrumento a tope. A mí estudiar me quitaba mucho tiempo de lo que quería hacer, que era tocar, componer y cantar. Por eso no estudié. El otro día, en un encuentro con Neil Hannon de "The Divine Comedy" me decía, salvando las distancias, que su caso era el mismo, que empezó tocando y que no quería estudiar.

¿Y cómo se mantiene esa pulsión adolescente del rock pasados cuarenta años?

No tengo ni idea. Si lo supiera daría clases magistrales con un micrófono pegado a la oreja y empezaría diciendo: "Lo que tenéis que hacer a los 56 años"… Pero no, no tengo ni idea. Es una mezcla de factores con la que yo mismo me sorprendo. También creo que el éxito te renueva las ilusiones. Si a mí no me hubiese pasado lo que me pasó con "La hora de los gigantes" y hubiera seguido en ese lado oscuro de la carretera muchos años más puede que mi ilusión se hubiera ido al carajo. Pero todo cambió con ese disco y luego explotó con "El último hombre en la Tierra". Y he ido a más y este año he llenado un Movistar Arena. Eso te renueva la energía, las ganas y todo. Si yo este año lo hubiera empezado en un garito con 70 persona en el público, a lo mejor no tendría la energía que tengo cuando me subo al Vive Latino. Pero a mí me sigue sorprendiendo cómo me sudan las manos cuando hago la maleta para irme a un bolo, cómo me tiemblan las piernas de la emoción antes de salir al escenario. A Alberto, el guitarrista, también le pasa. Creo que eso es ilusión, ganas. Eso es lo que me pasa, pero no tengo un método para suceda así.

Hay gente con 90 años que siguen en el escenario y lo dicen: el día que no haya tensión…

Es que si se pierde eso… Ahora estamos empezando a ver a los primeros ancianos del rock. Algunos ya han muerto, pero tenemos a Springsteen, a Bob, a Mick, a Keith…A McCartney, en una forma que flipas. Tiene la voz cascada pero da igual. Cómo canta, cómo hace los coros, la energía. Un amigo me dijo el otro día cuando lo estábamos viendo: "¿En qué cámara hiperbárica se meterán?". Y yo le dije eso, que la cámara hiperbárica en la que se meten es el escenario. Es nuestra cámara. Estoy convencido de que la felicidad de hacer lo que te gusta y la energía que te da y que te reclama la música, y la cosa puramente física de tocar con otra gente y conectar con el instrumento, todo eso tiene propiedades rejuvenecedoras.

Comparte escenario en Oviedo con "Duncan Dhu". ¿Qué tal con Mikel Erentxun?

Mikel y yo nos hemos llevado siempre que te cagas. Tenemos muy buen rollo desde los ochenta y eso no pasa con todo el mundo. Cada vez nos tenemos más cariño y respeto. Hemos colaborado hace poco. Él me invitó a su disco, canté "Un minuto de ti" y este año en Bilbao hicimos "Hasta el final". Le voy a llamar, le voy a decir que, "¡tío, mi escenario es tu escenario!". Yo no quiero salir en su show por eso de no ver a la novia antes de la boda. Me quiero reservar. Pero si quiere subirse al escenario, nos hará felices.

El concierto de los 40 años es también el de los 25 en solitario. ¿Qué se encontrará el público?

Celebramos eso también y es un show muy bestia. Traemos una sección de vientos que es demoledora. No la podemos llevar a todos los conciertos pero a Oviedo la llevamos. Y dan una profundidad, un glamour, una grandeza al espectáculo… He soñado toda la vida con un show así y este año lo hemos conseguido. Sonamos como toda la vida quisimos sonar, como suenan nuestros héroes. Tenemos que currárnoslo más porque somos españoles, no somos anglosajones, pero hemos conseguido algo parecido.