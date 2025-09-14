El curioso caso del barrio de Oviedo que rejuvenece camino de sus primeros cien años

Ciudad Naranco es el Benjamin Button de los barrios de Oviedo. Camino de sus primeros cien años como zona residencial, la edad media de su vecindario rejuvenece como el curioso caso del personaje interpretado por Brad Pitt, basado en una novela de Scott Fitzgerald, que se vuelve cada más joven tras nacer con apariencia de anciano. El barrio situado al abrigo del monte totémico de Oviedo ha visto menguar la media de edad de su vecindario en la última década, gracias a las familias jóvenes que han llegado a las zonas con nuevas promociones de vivienda.

El curioso caso del barrio que rejuvenece camino de sus primeros cien años / Ricardo Rodríguez

El origen residencial se remonta a mayo de 1932 cuando la sociedad constructora de chalés "Gran Ciudad Naranco" comenzó con la edificación de un primer grupo de veinticinco casas unifamiliares, bajo la dirección de Julián Rodríguez, según recoge José Ramón Tolivar Faes en "Nombres y cosas de las calles de Oviedo". Hasta tal punto era la vinculación del constructor a ese primer desarrollo urbanístico que las primeras calles abiertas llevaron los nombres de algunos de sus hijos, Aniceto, Julián, Antonio, Lorenzo, Manuel y José Rodríguez, denominación que mantuvo más de tres décadas. De aquel tiempo data también el primero de los viales abierto en lo que se conoció como Colonia Astur, la calle Auseva, que nació desde Nicolás Soria, un punto crucial para la salida de barrio que acaba de ver cumplido el gran anhelo de los vecinos, el ensanche de ese puente. Un proyecto contemplado en el convenio de Cinturón Verde de 1998 y que ha tardado en ser realidad más de un cuarto de siglo, tras protagonizar incluso algún que otro debate en el Congreso de los Diputados.

Aquellas casas bajas primigenias del barrio, con patio de entrada y huerto en su parte trasera, eran los hogares de trabajadores de Económicos, Renfe o la Fábrica de Armas, que poblaron la Ciudad Naranco de mediados del siglo XX cuando los niños de la época jugaban al fútbol en los praos de detrás del Colegio Loyola, bautizado por aquella chavalería con el nombre de "Santiago Barrabeu", por el estado de aquel verde en cuanto llovía, mucho más a menudo que ahora. En los años sesenta, el Ayuntamiento empezó a sustituir la denominación de las calles que llevaban el nombre de los hijos de Julián Rodríguez por montes de Asturias. Los mayores que hoy pasean por las calles Torrecerredo, Peña Ubiña, Montes del Sueve, Ricardo Montes o Fernández de Oviedo todavía recuerdan cuando el barrio estaba sin asfaltar, en 1975, y los taxistas se negaban a adentrarse en aquellas calles de difícil orografía y, encima, repletas de baches y socavones hasta que los vecinos decidieron financiar "a escote" el primer lavado de cara en condiciones del barrio, con aceras, firme y hasta farolas antes de que llegaran corporaciones democráticas.

La fuerza del deporte

Otra iniciativa, en este caso deportiva, salió a flote gracias a la aportación de vecinos entusiastas del balonmano, que pusieron cada uno mil pesetas del año 1979, para que el Club Balonmano Naranco empezara a competir en sustitución del Telefónica, que se quedaba sin patrocinio. Con el polideportivo de las Ursulinas de fortín, aquel equipo modesto pero cargado de ilusión alcanzó la máxima categoría en solo cinco años para codearse con los grandes como el F. C. Barcelona, Teka o Granollers. El equipo acabó desapareciendo casi tres décadas después por problemas económicos.

Antes de que Ciudad Naranco tuviera vocación residencial, la zona apenas tenía dos caminos, uno a la Cárcel Modelo y el otro a la centralita eléctrica que daba suministro a los talleres ferroviarios de Vallobín y a los hospitales del entorno. La cárcel fue proyectada conforme al prototipo de la Modelo de Madrid de 1876. La obra del edificio, en forma de estrella y con las galerías repartidas en cinco brazos, comenzó en el verano de 1896 y finalizó en 1905. La fría y húmeda cárcel fue escenario, primero de la represión tras la Guerra Civil y, cuarenta años después, de alguno de los motines más sonados en la España de los ochenta cuando empezó su particular cuenta atrás como penitenciaría, una función que cesó en 1993. Diez años después, el edificio en forma de estrella era declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y tras una rehabilitación, en la que cayeron sus muros para una plena integración con su entorno, acoge el Archivo Histórico de Asturias desde 2010.

La Ciudad Naranco origen se ha convertido, según la descripción de su actual alcalde, Esteban Morales, en "tres barrios en uno: el más próximo a la Losa y el actual colegio Auseva con los chalés que tiene en todo su entorno y hacia la iglesia de San Pedro de los Arcos; el formado por los edificios y casas más antiguas, situadas en las empinadas calles debajo de Fernández de Oviedo, y la nueva zona residencial de Prados de la Fuente". Un repaso a la pirámide demográfica que actualiza periódicamente el Ayuntamiento de Oviedo constata el rejuvenecimiento de uno de los barrios que, además, ha ganado población desde el boom del ladrillo. Ciudad Naranco cuenta, según el padrón municipal, con 14.235 vecinos, un diez por ciento más que en el año 2008. Y la base de esa pirámide, donde están las horquillas de edad más jóvenes, es de las más anchas del Oviedo urbano, con 2.244 habitantes menores de 19 años, de los que casi una cuarta parte tienen menos de cinco años. Un tirón en el que tiene gran peso la llegada de familias jóvenes a las promociones de Prados de la Fuente. El grupo de edad más numeroso es el comprendido entre los 45 y 49 años, mientras que los mayores de 65 años suman 3.734 personas que representan, aproximadamente, una cuarta parte de todo el vecindario. Ciudad Naranco reúne sesenta nacionalidades entre una población extranjera formada por 1.625 personas, que supone un once por ciento del total de sus habitantes. La comunidad foránea más numerosa es la colombiana, con 263 personas, por delante de la venezolana (196 personas), la rumana, con 144 nacionales, la paraguaya con 135 y la marroquí, con un centenar de vecinos.