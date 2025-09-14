Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Día de Galicia en Asturias entrega hoy sus insignias e inaugura el cruceiro

Por la izquierda, el alcalde, Alfredo Canteli; su esposa, Marta Suárez; Teresa Fuente, esposa del presidente de Día de Galicia en Asturias, Manuel Quevedo, sentado a continuación, y la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco. | JUAN PLAZA

La asociación Día de Galicia en Asturias celebra hoy uno de sus días más importantes del año. Entregará las insignias de oro al empresario lácteo y fundador de Reny Picot Francisco Rodríguez y la magistrada juez decana de Madrid María Jesús del Barco. Será a las 13.00 horas y minutos antes el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el Alcalde, Alfredo Canteli, inaugurarán el cruceiro instalado en los jardines de Villa Magdalena. Como preámbulo el Auditorio Príncipe Felipe acogió un concierto que sirvió como homenaje a las personas y partidos políticos de la Transición y a los padres de la Constitución.

