Gonzalo Míguez, coordinador de Protección Civil en Oviedo: "Me voy con orgullo después de veintiún ‘sanmateos’"

Tras décadas al frente de Protección Civil en Oviedo, Gonzalo Míguez se despide este San Mateo de su labor en activo. Con una mezcla de nostalgia y orgullo, repasa los cambios vividos, las emergencias más duras, las anécdotas que deja cada fiesta y el giro social que ha dado el servicio.

Después tantos años en activo llegan sus últimas fiestas, ¿cómo lo lleva?

Con un poco de nostalgia, un poco de pena, pero también con el sentimiento de haber cumplido. Eso sí, me voy con orgullo después de veintiún "sanmateos". Ha habido realmente un cambio en Protección Civil, creo que muy positivo, no solo cualitativo, sino también cuantitativo. Ahora tenemos un equipo motivado, con ideas claras, y creo que hemos hecho un papel más que digno, sobre todo en estas fiestas y todos los eventos que organiza el Ayuntamiento de Oviedo o donde nos requiere la ciudadanía. Me jubilo, pero como ahora mismo no hay relevo, voy a seguir un tiempo en calidad de voluntario, echando una mano y dirigiendo un poco al equipo. Ya no vendré a cumplir los horarios porque ya no tienen mucho sentido, pero sí seguiré colaborando.

¿Tanto ha cambiado todo desde que empezó?

Muchísimo. Sobre todo, en las comunicaciones. Las emergencias de hoy no son las mismas que las de ayer. Hace años había muchas peleas, muchas atenciones por disputas, gente herida. Ahora eso ha descendido, pero el alcohol sigue siendo la causa principal de muchas de nuestras intervenciones. También ha cambiado mucho el tipo de público y los comportamientos. No es lo mismo un concierto de Melendi que uno de Raphael. El público es distinto, y los problemas también.

¿Y a nivel social? ¿Qué ha cambiado en la relación con la ciudadanía?

Hemos dado un giro muy importante hacia lo social. Por ejemplo, colaboramos con la Cocina Económica y el Banco de Alimentos. También llevamos menús a domicilio a personas mayores o en situación de emergencia.

¿Cuál ha sido la situación más dura que recuerda?

Las más duras son siempre las que acaban con una muerte. Recuerdo especialmente un niño de 13 años ahogado en el Nalón. O personas desaparecidas que aparecen fallecidas de manera voluntaria. Pero también me impacta mucho lo que yo llamo la muerte social: esas personas que viven solas, que nadie sabe que están ahí, y que fallecen en la más absoluta soledad. Eso me afecta profundamente.

En San Mateo habrá visto de todo...

Algo que siempre cuento: un hombre vino a las fiestas, aparcó el coche y no se acordaba de dónde lo había dejado. No conocía Oviedo, pero decía que lo había dejado delante de un portal con puerta de cristal… Estaba un poco perjudicado. Le dijimos que mejor lo buscase al día siguiente, porque no nos apetecía que lo encontrase en ese momento.

¿Algún concierto que le hubiese gustado ver como espectador y no como miembro de Protección Civil?

Yo soy muy fan de Melendi, pero también soy serratista de toda la vida. Cuando vino con Víctor Manuel a actuar en la plaza de la Catedral fue muy especial. Luego fui a su gira de despedida a La Coruña. Me hubiese encantado verlo desde la fila seis como en aquel concierto, no desde detrás de la batería, pendiente de las incidencias. Estando de servicio no disfrutas igual. Tienes el pinganillo, te avisan de problemas, estás a otras cosas.

¿Qué es lo más gratificante que te llevas?

Cuando haces un servicio y la gente te da las gracias. Tengo un dosier con cartas de ciudadanos agradecidos. Recuerdo un señor mayor, casi ciego, que se cayó y no lo vio nadie. Lo llevamos a casa, y su familia quedó muy agradecida. Incluso quisieron hacer una donación, pero no la aceptamos. Protección Civil es un servicio totalmente altruista.

¿Qué consejo daría a los carbayones en su último San Mateo?

Lo principal: la mezcla de alcohol y gasolina es letal. Si has bebido, no cojas el coche. Puedes hacerte daño o hacérselo a otros. Habrá controles de alcoholemia. Y otro consejo: si vienes a disfrutar, hazlo con cabeza. Si te pasas, estropeas el día y no lo disfrutas. Además, cuida tus pertenencias. Siempre hay gente que viene con otras intenciones. En resumen: moderación, respeto y cuidado. Queremos veros a todos aquí también el año que viene, aunque yo ya no esté coordinando Protección Civil.