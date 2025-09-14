Joaquín Achúcarro, pianista: "No di ningún concierto en el que no hubiera un momento de pánico absoluto"
Dice el maestro bilbaíno que en sus clases se siente "como un explorador" que ha recorrido un camino difícil que sus discípulos están empezando. "Como explorador, conozco algunos senderos y atajos, y los comparto", asegura
Al pianista bilbaíno Joaquín Achúcarro le queda poco más de un mes para llegar a los 93 años. Esta mañana, cuando atiende a LA NUEVA ESPAÑA con motivo de la primera edición del festival que lleva su nombre y que se celebrará en el Auditorio Príncipe de Oviedo los días 22, 23 y 24 de septiembre, con conciertos de sus discípulos Alessio Bax y Lucille Chung, le encontramos ensayando en casa de su hija, en Holanda.
¿Estaba practicando?
Qué remedio, hay que seguir ensayando hasta que la muerte nos separe
¿Qué ensayaba?
Lo que tengo que tocar en los próximos conciertos. Estoy fabricando un programa especial, con algunos de los que llamo los amigos de mi largo viaje. Pero yo quería hablar de lo que me hace más ilusión.
¿El festival de Oviedo?
Sí, que esa ciudad sea la primera que tiene un festival con mi nombre es estupendo, y que haya podido conseguir a dos de mis mejores alumnos. Uno viene desde California, Alessio Bax, donde está tocando el segundo concierto de Rajmáninov. Él y Lucille Chung coincidieron en mi clase hace veinte años y ahora resulta que son marido y mujer. No solo tienen cada uno una carrera importante, sino que además hacen dúo. Y en Oviedo se les va a poder oír tocar por separado y juntos.
Fueron sus alumnos. ¿Qué balance hace ahora de sus tiempos de profesor?
He dado 33 años de clase en la Universidad Metodista en Dallas. Han sido más de un centenar de alumnos y me enorgullezco de que todos están viviendo de la música: unos son directores, otros tienen carrera… Como para pensar que de algo he servido, que algo es algo.
Está especialmente orgulloso de Bax y Chung.
Y me hacen el honor de venir a inaugurar esta fiesta a Oviedo. Bax llega a Asturias y desde allí se va a Japón a hacer otros seis conciertos más. Lucille es canadiense y pequeñita, y ver salir a una mujer así y que toque la sonata de Liszt de cabo a rabo produce una impresión bastante importante. Para mí, Alessio Bax es uno de los diez primeros pianistas del mundo, y dejo a quien quiera que cite a otros nueve. Lucille tiene la grabación de toda la obra de Ligeti. Me encantaría que todo Oviedo pudiera disfrutar de eso.
Usted también va a dar unas clases magistrales en el festival
O discipulares, porque todos somos pequeñitos en la música. Pienase en una sonata de Mozart… Yo llevo años estudiando a Mozart, a Chopin, a todos esos amigos y cada vez me quedo más sobrecogido de la genialidad enorme de esta gente. Lo de Mozart es increíble. Quizá haya unanimidad en que el talento más grande ha sido Mozart. Bach escribió seis mil y pico obras en 60 años. Mozart, en solo 35 años y luego se nos murió. ¿A dónde habría llegado si hubiera vivido hasta los 80 como Verdi?
¿Qué es lo primero que hace en las clases, cómo es Achúcarro con sus alumnos?
Lo primero es conocer cómo toca una persona que no he visto nunca y que se sienta en un piano. Mis clases no son para decir "no hagas esto", sino más bien "¿y qué te parece si hacemos esto otro?". Me siento como un explorador que ha recorrido ese camino difícil que ellos están empezando a recorrer. La música es tan enorme, tan inagotable… Como explorador, conozco algunos senderos y atajos, y los comparto.
¿Algo más?
Lo más importante: no perder la capacidad de asombro. Hoy se ha perdido muchísimo, porque cosas que antes llevaban muchos años hoy las haces apretando un botón en tu teléfono. Son cambios enormes que no sabemos cómo incidirán a la larga.
¿Pero usted es capaz de volver a tocar el concierto en re menor de Mozart, que fue con el que debutó en Oviedo muy joven, y descubrir cosas nuevas?
Desde luego que sí. Tengo la capacidad de escuchar lo que oigo en el piano, mi oído se ha ido afinando. Cada vez me sobrecoge más su talento.
¿Cómo es eso de que ha ido afinando el oído?
Es algo que sucede cuando estás atento mientras estudias. En ese proceso suceden dos cosas. Una es el trabajo de minas, tener la musculatura bien fuerte, preparada y ágil para poder hacer saltos y toda la técnica. Pero hay otra cosa, que no sé si llamarla técnica, que sucede si pones el pedal un poco después o un poco antes y el piano reacciona de otra manera. Yo lo llamo como diría San Francisco: nuestro "fratello pianoforte". A veces es un amigo y a veces un enemigo, pero es un ser viviente. ¿Sabe cuántas piezas tiene un piano?
No sabría decirle.
Creemos que 12.000. Entonces, al cabo de un tiempo, de repente notas que el piano ha sonado distinto. "¿Qué he hecho ahora?". Te pones a pensar y averiguas algo. Y ese algo, que uno descubre con gran dificultad, se lo paso a los alumnos.
No es lo mismo tocar con 92 años que con 45, supongo.
No me gusta nada eso. Qué le vamos a hacer.
Peor sería no cumplirlos.
También es verdad. El problema de esta edad es encontrar la manera de que se parezca lo más posible a cuando tenía menos años y estudiaba nueve horas al día. Pero es distinto lo que hoy busco.
¿Qué es?
Busco una utilización distinta de la musculatura y la fuerza que tengo ahora, para que se parezca lo más posible a lo que quiero hacer. Y también cosas que no se me habían ocurrido antes. Las notas que han escrito esos grandes compositores, de repente, las veo ahora como algo gigantesco. Al principio, lo importante era aprender las notas y luego saber cómo tocarlas. Ahora es otra cosa.
Le han puesto su nombre a un asteroide, ahora a un festival…
A un asteroide, a una calle y un festival. Cuando paso por la calle me divierte bastante. Ninguna de estas cosas las he pedido. Me han caído de lo alto. También la gran cruz del mérito civil, la condecoración… Los honores son muy bonitos, pero para mí son más una responsabilidad que una satisfacción. Es estupendo, pero me obliga a seguir buscando, a cansarme y a rabiar cuando no me sale lo que quiero.
Después de tantos años de carrera. ¿Cómo es eso de salir a tocar?
No me aburro. Y no he dado ningún concierto en el que no haya habido un momento de pánico absoluto. Puede ser cuando te llega el contrato para dentro de dos años o justo antes de salir al escenario a jugártela. El piano no tiene cuernos, pero algo pasa.
