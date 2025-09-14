Marina Pangua gana el premio "Xosefa Xovellanos" de novela

La literatura en asturiano consolida un nuevo talento. La escritora Marina Pangua (Oviedo, 1992) ha sido distinguida con el premio "Xosefa Xovellanos" de novela con "Bisarma", obra de la que el jurado destacó "la cuidada construcción narrativa, basada en la sonoridad y la métrica, de una historia intimista escrita con finura y sutileza, y con un profundo trasfondo social". Y subrayó "el carácter renovador de una obra que conecta la literatura asturiana con las corrientes contemporáneas de la narrativa europea".

Graduada en Lenguas Modernas y sus Literaturas, Pangua trabaja como profesora de Francés en Educación Secundaria, profesión que compagina con una profunda voluntad artística. Su formación universitaria estuvo caracterizada por el interés en la literatura comparada y en los vínculos entre lengua y cultura, lo que se refleja de forma elocuente en su producción narrativa.

No es solo escritora. Ha cultivado también la música, participando en proyectos tan variados como "Verdasca", el colectivo "Muyeres" o el grupo "La Ciudá del Mar", experiencias que, según reconoce, le han servido para explorar nuevas formas de expresión y acercarse a la tradición asturiana desde perspectivas renovadoras.

Su debut en el mundo literario se produjo en 2024 con "Pel norte n’El Cantu Llunada", obra coral que le valió el "I Premiu Muyer de Narraciones Trabe".

El galardón, convocado por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, celebra este año su 46.ª edición y está dotado con 6.000 euros, un trofeo y la publicación de la obra ganadora. El jurado, presidido por Juncal Mónica García Velasco, estuvo compuesto por Natalia González Menéndez, Ismael González Arias, María Ángeles García Rodríguez, María Cueto Fernández y Gonzalo Llamedo Pandiella.