Una nueva entrega de San MatIA: "Otro intento"

La Inteligencia Artificial (IA) y yo estamos empezando y aún no nos entendemos. Tenía pensando un chiste estupendo para destacar la XXVIII edición del concurso de rock Ciudad de Oviedo que va a reunir a 15 grupos en el escenario de la plaza de Feijoo. Le escribí "Rock", "estatua" y "Feijóo" y me sacó este churro de ilustración, sin ilustrado, con la imagen de Alberto Núñez, presidente del PP, que como intérprete no va más allá del karaoke y del gusto frutal e isabelino por "Mi limón, mi limonero", un tema de 1968 del venezolano Henry Stephen que ponía al día una cançao brasileira de 1936. Seguiremos intentándolo.

Otro intento / LNE