El origen del camino del rock

El 31 de mayo de 1993, un escocés pelirrojo llamado Alan McGee, propietario del sello discográfico independiente Creation, alimentaba su ebriedad en un pub de Glasgow llamado King’s Tut. Pese a la neblina cerebral causada por el alcohol y las drogas, la atención de McGee se dirigió a la banda de rock que actuaba en la tarima del local: cinco muchachotes, dos de ellos con tupidos flequillos y gruesas cejas. Habían llegado en furgoneta desde Manchester. McGee sintió una epifanía ante su denso y crudo sonido eléctrico, el desafiante carisma del vocalista, la potencia de las melodías. No tuvo dudas: acudió al que parecía el líder, el guitarrista, y le ofreció un contrato para grabar seis álbumes. Noel Gallagher, su hermano Liam y el resto del grupo aceptaron en el acto. Fue el comienzo del meteórico ascenso de "Oasis".

Pienso en eso mientras asisto la noche del viernes al arranque de la 28ª edición del concurso de rock Ciudad de Oviedo-Alejandro Blanco "Espina", en la plaza de Feijoo. Actúa la banda leonesa "Holy Sheep", con casi tres décadas de trayectoria y deudora de leyendas del punk como los "Cramps", los "Misfits" o los "Ramones". El guitarreo rabioso emerge a todo volumen y rebota dentro de la carpa que cobija, además del escenario, la estatua de fray Benito Jerónimo Feijoo, en torno al cual se va congregando poco a poco un público orgullosamente rockero, la mayoría por encima de los 40 años.

No obstante, "Holy Sheep" es el grupo invitado para abrir el festival, y la competición en sí misma no comenzará hasta el martes. Quince bandas medirán sus fuerzas hasta el domingo 21.

Estos próximos días, por lo tanto, pueden pasar a la historia de la música. No de la historia de Oviedo, no de la historia de San Mateo. De la Música, así con mayúscula. ¿Por qué no? ¿Y si entre los asistentes a alguno de estos conciertos hay un Alan McGee (también "roxu", pero no escocés) que se vea deslumbrado por el talento reunido en la plaza de Feijoo y apueste por una de esas bandas con un contrato millonario? Sí, ya sé que hay una voz dentro de nuestra cabeza que sabotea ese tipo de sueños, que nos niega la posibilidad de que de un rinconín del Antiguo surja un grupo que conquiste masivamente los corazones del planeta. Es curioso ese complejo tan español y tan asturiano, ¿no? Somos los más grandones del mundo, pero quizá el grandonismo sea en realidad un mecanismo compensatorio de la conciencia de nuestra pequeñez (creo que me he dejado contagiar por la proximidad de la Facultad de Psicología).

Pero tenemos que creer. Y no sólo por un brote de esperanza infundada, sino por puro pragmatismo "sanmateín" y ovetense. Se impone una renovación de imaginario y anecdotario. No podemos tirar hasta la eternidad de Tino Casal, Melendi e "Ilegales", a quienes Dios guarde. No podemos repetir infinitamente el episodio de Slash en el Pinón Folixa, la de los punkis tirando botellas a "Hombres-G", el del concierto de Michael Jackson y el de la lluvia bañando al público de "U2". La nostalgia es un chicle que acaba perdiendo el sabor. El concurso de rock Ciudad de Oviedo debe alumbrar una nueva generación de historietas.

A eso se añade el potencial turístico. Desde hace unos años cada vez más turistas vienen a Oviedo, en parte gracias al tirón del Origen del Camino. Otros vienen quizás por el Prerrománico, las moscovitas, la estatua de Mafalda o los centros comerciales ruinosos y vacíos. Cada uno tendrá su motivo. ¿Por qué no añadir otro reclamo para la peregrinación? ¿No acuden los fieles de Jim Morrison a su tumba en el cementerio parisino de Père Lachaise? ¿Cuántos peatones emulan cada año a los "Beatles" en el paso de cebra de Abbey Road? Y esos "Doors", esos "Beatles", ¿con quién empataron?

Este San Mateo, Oviedo dará una banda de rock de éxito mundial y con ella vendrán las rutas turísticas temáticas, las anécdotas inventadas para arrimarse al fenómeno ("yo estuve ahí"), las partidas presupuestarias "ad hoc" y unos premios con el nombre de los artistas (en Asturias otra cosa no, pero premios entregamos a toneladas). Ah, y lo más importante: una estela de discípulos que reeduquen a la juventud y la salven del reguetón. ¿O saben los mozalbetes que corean el "Oooh Santi Cazorla" que están versionando el temazo "Seven nation army" de "The White Stripes"? Todo ello brotará esta semana entrante en la plaza de Feijoo, el origen del camino ovetense del rock.