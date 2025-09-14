"Oviedo es moda" convierte las calles del centro de la ciudad en una pasarela

La llegada del otoño se adelantó una semana en la calle Gil de Jaz. "Oviedo es moda" llenó ayer de glamour el corazón de la ciudad con un desfile en el que participaron 22 firmas locales, todas ellas con tienda física en el municipio. Se trata de una iniciativa de la concejalía de Economía, liderada por Leticia González, quien remarcó que la "calidad, la exclusividad y la elegancia" son las señas de identidad del pequeño comercio de la capital. "Hacéis un esfuerzo cada día y llenáis de vida las calles de nuestros barrios", subrayó después de seguir el acto en primera fila junto al Alcalde, Alfredo Canteli. Ambos también rindieron un homenaje a Javi Gómez, el pequeño con una infrecuente enfermedad genética neurodegenerativa, "IRF2BPL".

El desfile comenzó de la mano de la tienda 7Colores. Adriana Vallina, de cinco años, desfiló por la alfombra azul con una gran sonrisa y saludando a los centenares de asistentes. Las sillas colocadas se quedaron escasas y la mayoría de los asistentes siguieron el desfile, presentado por Arantxa Nieto, de pie. Otra de las niñas que conquistó a los asistentes fue Sonsoles Menchacatorre y los más pequeños dieron paso a la moda femenina. El granate vuelve a estar una temporada más de moda combinado con azul marino y tonalidades beige. Un color que no puede faltar en el armario es el negro y las botas son, de nuevo, un "must" . El sector de la moda no es ajeno al cambio climático y una de los bolsos que se vieron estaba hecho con papel reciclado. Era de la marca Coosy. También se mostraron las últimas tendencias en ropa masculina.

Las tiendas participantes fueron: Coosy, Del Río Uribe, Emea Atelier, Errequeerre, Fely Campo, Mala Mía Shop, Más K Estilo, Miranda Casual Fiesta, Modas Maximina, N20 Boutique, Sanla, Tosnac y Zory´s Love. También Jöelle Joyas, Atelier Kulooroo, Óptica Moravision, Cerra, Brinet, Gretel, 7Colores, Pisamonas y Baby´s House .