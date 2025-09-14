El primer gran concierto de las fiestas de San Mateo desata la nostalgia rockera en Oviedo: ¡¡Puxa "Europe"!!

Si aceptamos que la nostalgia suele funcionar, como hizo en el show de tributos de la primera noche de San Mateo, se podría pensar que un concierto de "Europe", iconos del rock noreeuropeo de los ochenta, la banda de "The final countdown", una de las canciones que marcó la década, iría en la misma dirección. Pero nada mas lejos de la realidad. Lo que todo buen metalero sabe, y Asturias está históricamente llena de ellos, es que el heavy, sea hard rock o melódico, es una actitud. De manera que los casi 5.500 espectadores que pasaron por taquilla y se reunieron en la Ería para ver a la banda sueca no eran nostálgicos, sino fieles creyentes de una religión. Una tribu urbana que ha resistido el paso de las décadas sin apearse las camisetas de sus bandas favoritas, ni la melena, ni las chupas de cuero.

Faltaban minutos para que "Europe" saltarse al escenario y ya todo el mundo iba calentando motores, cantando con la música ambiente, que no era otra que el mítico "Rock you like a hurricane", de Scorpions, nada mal para entrar en situación.

La banda está al día, fresca y en una forma física envidiable

En un momento dado, en una puesta en escena característica del género, unos segundos de lo que podía parecer canto gregoriano, un ruido atronador y, de repente, Joey Tempest sobre el escenario. Una presencia que, por sabida y esperada, no impactó menos al público llegado para la ocasión de todos los rincones del Principado. ¡Joey Tempest, en persona, materializado sobre el escenario!

"Europe", que barrieron las listas en los ochenta y desaparecieron en los noventa, para volver con el principio de siglo, son hoy un grupo extraordinariamente profesional y respetuoso consigo mismo. Están en forma. Pasado el brillo adolescente, el mercado ya no les influye y hacen la música que quieren. Arrancaron con "On broken wings" y nos dejaron claro quien eran con "Rock the night".

John Norum, la otra cabeza de la banda, el guitarrista que abandonó el proyecto en la cumbre del éxito porque se negaba a ser un producto del mercado, y que regresó en 2003 para devolverle la dignidad, es quien marca el nuevo sonido de "Europe". Esos punteos llenos de brillo, ese protagonismo de las seis cuerdas recuperado frente al teclado, sin renunciar a este. "Carrie", una balada eterna, puso a cantar al respetable, con todos los móviles grabando el momento.

La banda está al día, fresca y en una forma física envidiable

Si alguien esperaba una banda trasnochada, se equivocó. Norum Tempest y compañía están al día, frescos, tocan cien galas al año, siguen grabando discos, están en una forma física y vocal impecable. El lider y cantante luchaba con interés por ganarse, aún mas, al público presente con palabras sueltas pronunciadas con mucho esfuerzo: "paisanouu", "Ofiedooo", "cachoupooo", salpicadas entre sus píldoras más energéticas y sus baladas heavy, el metal melódico del que fueron máxima expresión.

Los éxitos fueron cayendo uno detrás de otro. Ellos conocen a su público, y el público les conoce a ellos. "Superstitious" y una curiosísima versión heavy del "No woman, no cry" de Bob Marley, sirvieron para presentar a los miembros de la banda.

Aún faltaba por llegar ese "riff" de teclado que Tempest compuso en 1982 y que todavía tardó cuatro años más en colocarlo dentro de su himno inmortal, "The Final Cowntdown". Un fondo estrellado. El delirio. El volumen subió repentinamente. Un grito: ¡Oviedo, Asturias! Y se desató la locura, se soltaron las melenas. Los que estuvieron lo vivieron, el resto, se lo perdieron. Tal vez sean una banda de los ochenta, pero no son solo eso. Anoche enchufaron con Asturias. ¡¡Puxa "Europe"!!