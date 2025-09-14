El teatro se vuelca con el "maestro Lobato" a los cinco años de su muerte

José Antonio Lobato es el Fernando Fernán Gómez del teatro asturiano, su voz profunda, los expresivos surcos de su rostro y su presencia apabullante le convirtieron desde sus inicios como fundador del grupo Margen en el representante más emblemático de nuestro teatro. Hoy, cinco años después de su fallecimiento, la Federación de Asociaciones Vecinales de Oviedo, unidos a sus amigos, compañeros de profesión y familiares le homenajearon con un cálido acto celebrado en el Teatro Filarmónica. Héctor Braga al arpa, Fran Delgado y Álvaro Bárcena, Toli Morilla, David Varela y Xuacu Amieva, todos músicos que se cruzaron con Lobato en sus carreras y quedaron seducidos por su personalidad, con la presentación de Sonia Avellaneda, reivindicaron la figura no sólo del gran actor, sino del ciudadano comprometido en muchas luchas y causas, en todo movimiento asociativo y vecinal que luchó por hacer este mundo un poco mejor. Cinco actrices (Geles Arenas, Verónica Gutiérrez, Laura Piquero, Begoña Faro y Marga Llano) que compartieron con él escenario representaron una divertida llamada rememorando sus comienzos en Margen. La proyección de una emotiva entrevista al actor mientras Toño Velasco le hacía un retrato, fue uno de los momentos más entrañables del acto. La personalidad arrolladora de Lobato que recordó su infancia en Tudela Veguín, su ateísmo fruto de los Salesianos, su republicanismo, su pasión por el teatro y su compromiso indeleble. Para finalizar, un micro abierto lleno de simpáticas anécdotas hizo las delicias de un público muy participativo como el actor Carlos Mesa, Eduardo Madroñal de Recortes Cero y el director de cine Luis Trapiello. Un sentido y significativo homenaje en el que su viuda e hija pudieron recoger todo lo que Lobato sembró.