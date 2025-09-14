El vermú del Bombé vuelve por San Mateo: "Es una tradición, aquí te juntas con todo el mundo"

Las fiestas de San Mateo son un momento de reunión, unos días para ver y disfrutar de aquellas amistades a la que solo se ven una vez al año. También de los amigos que están lejos y viajan a la capital asturiana para vivir los festejos y de aquellas personas con lo que se comparten hazañas diarias. Las mesas de la veintena de casetas de hostelería del paseo del Bombé, en el Campo de San Francisco, se llenaron para disfrutar del vermú del primer fin de semana mateíno. Todo estaba a favor: el sol brillaba, en el ambiente había muchas ganas de celebrar y los hosteleros se volcaron con su público después de dos días en los que los clientes han ido aumentando de forma paulatina. Tras un jueves sin mucho ambiente por culpa de la lluvia, llegó el viernes donde las mesas se empezaron a llenar de grupos.

David García, Javier Soto, Valeria Colunga y Rafa Aramburu. / JUAN PLAZA

Cuenta el ovetense Rafa Aramburu que estos doce días son para "disfrutarlos a tope". Por las mañanas trabaja y las tardes y noches saca el máximo rendimiento a las casetas con sus amigos. Ayer, lo hizo a la hora del vermú con David García, Javier Soto y Valeria Colunga. "No se puede perdonar San Mateo porque este momento del año es un placer para un ovetense", subrayó enfundado con la camiseta del Real Oviedo. El brindis que hicieron fue por el club, aunque finalmente tocó sufrir en el partido contra el Getafe. La derrota no restó ganas de celebrar San Mateo, que también es un punto de encuentro intergeneracional. "Desde los autobuses hasta los niños se engalanan y disfrutan de las fiestas. Es cierto que son muchos días de programación que pasan volando", añadió Gerardo Pérez, lavianés y residente en la ciudad carbayona .

Un vermú para "disfrutar a tope"

Junto a Ana Belén Rodríguez, Alejandra Escotet y Eduardo Moral disfrutaron de las casetas mateínas mientras sus hijos lo pasaban en grande con los diferentes juegos del Campo de San Francisco. "Hay que aprovechar toda la programación que preparan para ellos y nosotros, mientras, disfrutando de la jornada". Mismo plan para el grupo liderado por Maite Álvarez. "Por esta mesa va pasando gente que conoces de toda la vida, que sólo ves en San Mateo porque este es un punto de encuentro", añadió mientras los niños hicieron sus propios planes. "Aprovechamos las actividades que organiza el Ayuntamiento para ellos".

Hay quien marca en la agenda un día de las fiestas. Es el caso del grupo formado por siete amigas que se conocieron en el instituto Alfonso II. Desde entonces crearon una tradición: reunirse para disfrutar de un vermú y de una comida. "Es un momento que nos presta mucho porque estas son las fiestas del lugar en el que nacimos y nos juntamos". A pesar de que todas viven en Oviedo, la maternidad les impide que disfruten momentos juntas.

"Con mucha gente"

Mientras los clientes disfrutaban, los hosteleros empezaban a notar el movimiento de la jornada. "Estamos notando mucha gente", subrayó Jorge Zapatero del Quemedas. En total, diez personas trabajarán durante los festejos en el puesto que tienen en el Bombé sin olvidar a la clientela de su local de la calle Marqués de Pidal. "Estos días hacemos un esfuerzo porque tenemos mucho trabajo. Los días antes tenemos que prepararlo todo y nos dieron el puesto el martes y el jueves ya abrimos".