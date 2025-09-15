"Alaplaza", una apuesta por la cultura a pie de calle en San Mateo

Las fiestas de San Mateo no son ajenas a uno de las grandes aspiraciones que tiene la ciudad: ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Es por ello que este proyecto forma parte de la programación festiva a través de "Alaplaza", un formato especial de 24 conciertos gratuitos que ya lleva dos jornadas y continuará la próxima semana en El Campillín y el Paraguas. Se trata de una apuesta para que estos dos emblemáticos lugares se mantengan activos durante varias horas al día, creando un flujo constante de público y dinamizando el entorno urbano. Las actividades se desarrollan desde las ocho de la tarde hasta la una de la madrugada.

La programación está compuesta por propuestas locales, nacionales y europeas. Los protagonistas son talentos emergentes y también hay hueco para artistas con trayectorias sumamente consolidadas . En definitiva, es un festival de contrastes.

El Campillín recibirá esos días el nombre de "escenario urbano". El objetivo es transformar el parque en "un espacio joven, vibrante y contemporáneo, donde la música urbana es protagonista". Para ello, el equipo que redacta la candidatura a capital cultural ha promovido un programa de actuaciones de rap, trap reguetón, electrónica, hip hop y nuevas tendencias y fusiones digitales. El reto es reivindicar la fuerza expresiva de las nuevas generaciones y los lenguajes musicales presentes. Por su parte, la plaza del Paraguas atrapará al público más adulto y diverso. El espacio, denominado "Escenario Alternativo Global", acoge propuestas indie, rock, pop alternativo, electrónica experimental y sonidos que escapan de las etiquetas tradicionales. También se programarán recitales de jazz, soul, funk y otras músicas del mundo.

La programación continuará el jueves. Por el Campillín pasarán "Axolotes Mexicanos", Elena del Frade y DJ Benito La Mala. En el Paraguas estarán "Onza", "Ochobre" y DJ Sergio Gong. Justo un día después, estarán en el parque "Glory Six Vain", "Gldn Hoe & Chienne" y Dj Ddficil y por el escenario de ritmos alternativos pasarán "Guadalupe Plata", "Presa" y DJ Tony The Stomper.

La penúltima jornada contará con "Rebe", "Marzo" y "Amigas de lo ajeno" en el Campillín, mientras que los norteamericanos "Crocodiles", "Fantasmage" y DJ Anton Fern se subirán al escenario del Paraguas.

A lo grande

El programa se despedirá el domingo 21, día de San Mateo, a lo grande. Lo hará con las actuaciones de Pablo Und Destruktion, Fee Reega y DJ Maribel & Sebastian en el Paraguas y los conciertos de "Nerven Agent" y Sofía, amenizados por Stalkeobásico Escenario en el parque del Campillín.