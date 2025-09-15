Amador Valdés, profesor de baile, ídolo de masas, anima las plazas con coreografías colectivas: "Me gustaría bailar con Gloria Estefan en San Mateo"

En Oviedo, septiembre no solo huele a fiesta: también suena a música y se mueve al ritmo del baile. Con San Mateo como telón de fondo, las calles y plazas se convierten en pista improvisada donde vecinos de todas las edades se dejan llevar por la alegría. Amador Valdés es uno de los impulsores de estas quedadas bailables, que reivindica el poder del baile para la salud, el ánimo y la vida social.

¿Bailar es bueno para la salud?

Totalmente. Para la salud, para el espíritu, para todo. Está más que demostrado. Y ahora en San Mateo, que se baila más, todavía mejor. Desconectas de la rutina, haces un poco de ejercicio, te dinamizas… El cuerpo se siente a gusto con la música. Y si aquí en Oviedo no bailamos en fiestas, ¿entonces cuándo? Tenemos estos once días, queda esta semanina, y hay que disfrutarlos.

Ahora que ya no hay tantas discotecas, ¿se está perdiendo también la costumbre de bailar?

No del todo. Es verdad que hay menos salas, pero aún quedan algunas. Ya no son tantas como antes, pero existen clubs de baile, salas dedicadas al salón, otras a la música latina… Hay que buscar más, pero la gente sigue con ganas de bailar.

¿Con qué famoso te gustaría compartir un baile en San Mateo o darle una clase?

Pues con Gloria Estefan. Siempre me gustó mucho como artista y como bailarina de salsa. Le tengo mucho cariño desde sus discos.

¿Qué recuerdo especial guarda de las fiestas de San Mateo?

Uno que me marcó fue un concierto de Lola Flores en la plaza de la Catedral. Fuimos en plan de broma con amigos, y acabamos pasándolo en grande. Me encantó.

Lola Flores en la Catedral... ¿Siente que la esencia musical de San Mateo se está perdiendo?

No sé si perdiendo, pero sí es verdad que cambia el formato. Antes teníamos un tipo de programación, ahora es diferente. Es normal que al principio haya ajustes. Pero siempre está bien probar cosas nuevas. Yo, desde el baile, intento adaptarme a lo que la gente quiere.

Está muy vinculado a Oviedo y en concreto a esta plaza del Fresno.

Sí, claro. Esta plaza fue de las primeras donde empezamos a bailar en la calle. Es muy lisa, perfecta para el baile, y tiene parasoles que nos protegen si llueve. Le tengo mucho cariño, la verdad.

¿Vienen siempre los mismos o el público cambia?

Tenemos un grupo de WhatsApp donde informamos de las actividades y ubicaciones. Hay un grupo fijo, pero también se suma gente de diferentes barrios. Por ejemplo, los miércoles viene un grupo y los viernes otro. Supongo que por horarios o cercanía.

¿Y la gente se suelta enseguida o le cuesta al principio?

El primer día cuesta. Lo típico: "Ay, que me van a mirar". Pero en cuanto suena la tercera canción, se olvidan. Ahora somos grupos muy grandes, a veces ochenta o hasta 110 personas. Es como una gran familia.

¿Qué tal ha sido bailar en el Campo de San Francisco durante las fiestas?

Genial. San Mateo da mucha visibilidad. Aunque coincidía con el partido del Oviedo, venía mucha gente de paso. Bailaban dos o tres canciones y seguían. Eso también está muy bien, porque dinamiza y anima el entorno.

¿Qué tipo de música es la que más gusta?

La música tiene que ser alegre, dinámica. Hacemos de todo: bachata, salsa, cumbia, merengue, paso doble, tango, cha-cha-chá… Una de las canciones que más bailamos es "La Morocha", un merengue. También "Por tu culpa" de Leoni Torres, y el "Teke Teke" de Carlos Vives, que es ya un símbolo para nosotros.

¿Una canción que conecte todas las edades?

"La Morocha", sin duda. La bailamos todos: las alumnas con 93 años y los niños con 6. ¡Y todos con alegría!

Un consejo para este San Mateo.

Que los carbayones disfruten y, sobre todo, que bailen.