Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El emblemático animal de Oviedo que tampoco falta a las fiestas de San Mateo

Un pavo real asiduo al Campo San Francisco sorprende a los viandantes a las puertas de una céntrica cervecería

El pavo real paseando frente a la cervecería.

El pavo real paseando frente a la cervecería.

B. L.

Ni los animales más emblemáticos del Campo San Francisco se pierden las fiestas de San Mateo. La presencia de un pavo real de los asiduos al parque en la puerta de una cervecería de Pérez de la Sala –en la imagen– sorprendió este lunes a los viandantes de la transitada calle. "Ni los pavos se quieren perder las fiestas", indicó con humor uno de los testigos de la escena.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents