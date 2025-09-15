El emblemático animal de Oviedo que tampoco falta a las fiestas de San Mateo

Ni los animales más emblemáticos del Campo San Francisco se pierden las fiestas de San Mateo. La presencia de un pavo real de los asiduos al parque en la puerta de una cervecería de Pérez de la Sala –en la imagen– sorprendió este lunes a los viandantes de la transitada calle. "Ni los pavos se quieren perder las fiestas", indicó con humor uno de los testigos de la escena.