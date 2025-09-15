"Escándalo en palacio" hace reír en el estreno teatral

El teatro Filarmónica acogió ayer la primera de las funciones de teatro que se representarán durante las fiestas mateínas: "Escándalo palacio". Se trata de una alta comedia escrita por Pedro Ruiz, que mezcla enredos políticos y romanticismo con el tono glamouroso del cine clásico. La obra está dirigida por Xoán Carlos Mejuto e interpretada por el propio Mejuto, Iría Ares y cuenta con la participación del Ruiz, Dani Lozano, Mónika Vergara y José Aguilar. En la imagen, un momento de la representación que se repetirá, hoy, a las ocho de la tarde. Las entradas están a la venta por 24 y 22 euros .