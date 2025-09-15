"Escándalo en palacio" hace reír en el estreno teatral
El teatro Filarmónica acogió ayer la primera de las funciones de teatro que se representarán durante las fiestas mateínas: "Escándalo palacio". Se trata de una alta comedia escrita por Pedro Ruiz, que mezcla enredos políticos y romanticismo con el tono glamouroso del cine clásico. La obra está dirigida por Xoán Carlos Mejuto e interpretada por el propio Mejuto, Iría Ares y cuenta con la participación del Ruiz, Dani Lozano, Mónika Vergara y José Aguilar. En la imagen, un momento de la representación que se repetirá, hoy, a las ocho de la tarde. Las entradas están a la venta por 24 y 22 euros .
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los coches estrenan el nuevo asfalto de la avenida de Galicia
- El curioso caso del barrio de Oviedo que rejuvenece camino de sus primeros cien años
- Las cinco banderas de la perdonanza, colocadas en menos de una hora en lo alto de la Catedral de Oviedo
- El primer gran concierto de las fiestas de San Mateo desata la nostalgia rockera en Oviedo: ¡¡Puxa 'Europe'!!
- De jueves y orbayando, el estreno más frío de San Mateo
- El vermú del Bombé vuelve por San Mateo: 'Es una tradición, aquí te juntas con todo el mundo
- Cuando te daban el palo en San Mateo
- Alfredo Martínez ensalza el Oviedo 'extraordinario' como arranque de San Mateo: 'Os animo a ser embajadores de la ciudad donde late nuestro origen