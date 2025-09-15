Los escenarios mateínos, abarrotados en la primera semana

La primera semana de San Mateo concluyó con ambientazo. Los escenarios lucieron durante toda la jornada de ayer llenos, tal y como se refleja en la imagen en la zona de juegos infantiles del Campo de San Francisco. El vermú se enlazó con la hora de la comida y el tardeo provocando que fuese casi imposible encontrar una mesa vacía. En caso de hallarla, fue una hazaña conseguir sillas para todos. Puede que fuese la intercesión de Santa Clara –tras ofrecer la correspondiente docena de huevos– la que provocó que las lluvias de la tarde del jueves con el pregón como protagonista hayan dado paso a un fin de semana soleado aumentando aún más las ganas de folixa. La música de los diferentes sets instalados por la concejalía de Festejos, en manos de Covadonga Díaz, animaban la jornada con temas clásicos y los más recientes. Dos de las principales notas musicales fueron en la plaza Feijoo con Festiamas y por la noche, actuó la orquesta "Fusión" en el escenario del paseo del Bombé. La programación continuará hasta el domingo, día grande de los festejos. El viernes se celebrará la septuagésima tercera edición del Día de América en Asturias, fiesta de interés turístico nacional.