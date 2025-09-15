Esteban Morales, alcalde de barrio de Ciudad Naranco: "En cinco años Almacenes Industriales será un espacio totalmente renovado"

Esteban Morales es alcalde de barrio de Ciudad Naranco, una responsabilidad que asumí hace dos años para sustituir a Aurora Alonso, toda una institución.

¿De cuándo arranca su vinculación con Ciudad Naranco?

Llegué a vivir con mi familia a los 18 años. Curiosamente, el perro que tenía, un pastor, "Caobo", conoció Ciudad Naranco antes que yo, alguna vez tuve que ir a buscarlo hasta el barrio porque se escapaba. Aunque parezca increíble, porque vivía en el centro, hasta entonces apenas conocía Ciudad Naranco.

¿Cuándo le proponen ser alcalde de barrio?

Fui coordinador de la zona de Ciudad Naranco hace años. Siempre me atrajo dar respuesta a las inquietudes de los vecinos y ayudar lo máximo posible a la gente. Dejé el puesto de coordinador, pero seguí ligado de forma extraoficial porque estaba en la parroquia de San Pedro de los Arcos. Hace dos años me llegó la propuesta de Alfredo Canteli, al principio tuve mis reticencias porque sabía lo que implicaba de la etapa de Aurora Alonso, una mujer excepcional que se desvivía por el barrio y que lo conoce muy bien.

¿Por qué aceptó?

La labor del alcalde de barrio es poner oídos en la calle, en el día a día, donde no pueden llegar los concejales o los técnicos municipales, para recoger las quejas o propuestas de los vecinos. No se trata de que nosotros arreglemos los problemas o de que tomemos decisiones, sino de que sirvamos de interlocutores con el Alcalde, los concejales o los técnicos, aunque luego haya inconvenientes.

¿Cuáles?

Te llaman las 24 horas del día, muchas veces para cuestiones en las que nada puedes hacer.

¿Por ejemplo?

A veces hasta te dan algún susto. Imagina recibir una llamada a las tres de la mañana, cuando además tienes a un hijo de viaje. El sobresalto a esas horas es grande y luego resulta que es una vecina, para quejarse de que tardan media hora más de la cuenta en recoger la basura de su portal. Pero bueno también hay situaciones que compensan, como cuando puedes hacer llegar propuestas razonables de algún vecino o colectivo, que acaban yendo adelante. Es verdad que en el Ayuntamiento hay un registro para que los vecinos planteen las cuestiones que consideren necesarias pero una interlocución directa siempre resulta interesante.

¿Cuál es su modus operandi como alcalde de barrio?

Me gusta dedicar la tarde de los miércoles a verme con vecinos o asociaciones de la zona para luego trasmitir las propuestas o inquietudes vecinales al concejal pertinente. Por ejemplo, con el aparcamiento de Ferreros trasladé a Mario Arias el interés de los vecinos en poder optar a las plazas que saca a la venta el Ayuntamiento y el equipo de gobierno hizo una encuesta que está teniendo una gran aceptación, hay un gran interés en que los residentes tengan preferencia para poder hacerse con esas plazas en propiedad.

¿Cuáles son las mayores inquietudes, quejas o peticiones más reiteradas de los vecinos?

Están muy relacionadas con la orografía de una parte del barrio, con muchas cuestas pronunciadas. Hay quejas de las aceras, que son pequeñas y más todavía cuando los vecinos para moverse, necesitan silla de ruedas o eléctricas. También hay muchas solicitudes para que se amplíe el número de paradas, frecuencias y líneas de los autobuses municipales. Esa una petición razonable, pero algo así lleva su tiempo y está en estudio. Se han ido poniendo bancos, que es otra de las reclamaciones habituales porque la gente mayor cuando sale a caminar quiere poder sentarse a descansar o simplemente a charlar.

¿Almacenes Industriales es un punto negro?

Esa zona generó bastantes problemas, pero ahora está mejor, se tiraron casas que estaban abandonadas y que eran focos para los okupas y para la venta de drogas. Este punto negro se eliminó. La Policía Local y la Policía Nacional cada vez tienen más presencia y la sensación de seguridad ha aumentado.

¿Cuáles son las fortalezas de Ciudad Naranco a medio plazo?

La construcción del centro de atletismo, con pistas homologadas para competiciones nacionales e internacionales, supondrá un gran atractivo. Y si me pregunta dentro de, digamos, cinco años, sobre Almacenes Industriales creo que veremos un espacio totalmente renovado, con mucha más vida y, ojalá, con mucho comercio local. La actividad genera un dinamismo evidente. Llegué con 18 años y aquí sigo, con 56 años, Ciudad Naranco es una maravilla. La gente se involucra bastante.

¿Y dónde están las debilidadades o puntos de mejora?

Muchas casas de las calles de la zona más antigua, por debajo de Fernández de Oviedo, están en muy mal estado, algunas abandonadas. Y seguro que serían preciosas, pero necesitarían una rehabilitación en profundidad que quizá no resulte viable. Es una cuestión de gran complejidad porque se trata de inmuebles con varios herederos que además, en muchos casos, viven fuera y se desentienden porque es un patrimonio que les queda muy lejano. Creo que la mejora en esa zona le vendría muy bien a Ciudad Naranco, lo importante es sumar, no restar.