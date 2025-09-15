Una nueva entrega de San MatIA: "La Regentina"

Somiedo es el escenario de "Los juegos del hambre" y Oviedo quiere ser el de "La Regenta" de animación por ordenador en 3D. Esta es la Ana Ozores que ofrece la Inteligencia Artificial ante la propuesta. Está más cercana a Aitana Sánchez Gijón que a Emma Penella, las dos actrices que la encarnaron en el cine. La imagen es más blanda que la escultura de Mauro Álvarez Fernández, frente a la Catedral.

La estética que ofrece esta Regenta es a lo Pixar (empresa del grupo Disney) y eso obligaría a alguna puesta al día en el guion. La Regenta no sería la esposa sino la hija del regente Víctor Quintanar. Regentina podría ser su nombre, asturiano e internacional, bueno para título de película. Regentina sería una joven valiente, adelantada a su tiempo, que se enfrenta a lo más rancio de Vetusta, desdeña al donjuanesco Alvaro Mesía y denuncia por acoso al magistral Fermín de Pas. Lo siento, Leopoldo, un novelón del XIX no cabe en la animación del XXI. La película podría ser estrenada en San Mateo 2028, año en que Oviedo será capital mundial de la Animación.