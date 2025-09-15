Las obras de la Ronda Sur de Oviedo toman velocidad antes de ejecutar el vial de Villafría

La reconversión de la Ronda Sur en un gran bulevar alcanza velocidad de crucero. Los trabajos, que mejorarán la conectividad de los barrios de Otero, Villafría y Santo Domingo, cumplen dos meses con la ejecución de la red de saneamiento. Las obras suponen una inversión de 1,81 millones de euros y las acomete la empresa Ogensa hasta febrero. En total, siete meses de trabajos para un tramo de unos 300 metros de longitud . "Los trabajos avanzan de manera muy satisfactoria. Una vez finalizadas las labores ya en marcha, comenzarán a realizar el vial de salida desde Villafría –una histórica reivindicación vecinal– y la construcción de las nuevas aceras en esa misma margen", explica el segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, que gestiona la concejalía de Infraestructuras de la que depende este contrato.

El Ayuntamiento quiere cerrar la cicatriz provocada por la construcción de la Ronda Sur uniendo los barrios. El tripartito inauguró en 2018 la primera fase, que se extendió por la calle Goya con la construcción de una mediana ajardinada y la habilitación de pasos de cebra –regulados con semáforos– para facilitar el acceso de los vecinos. Siete años después, el gobierno del Partido Popular, liderado por Alfredo Canteli, acomete la segunda etapa con el reto de transformar el tramo de la circunvalación comprendido entre la glorieta de Fozaneldi (rotonda del Cardenal Tarancón) y la calle San Melchor García Sampedro, en Otero.

Las obras resultan más que notables tanto para los conductores como para los peatones. Uno de los principales cambios será la supresión de uno de los tres carriles en cada sentido de la circulación. A cambio, los trabajadores de Ogensa construirán una mediana más ancha, crearán una gran acera peatonal en el lado que colinda con Otero y habilitarán una nueva salida rodada directa desde Villafría hacia la ronda exterior.

Todas estas medidas buscan aumentar el protagonismo del peatón frente al vehículo privado. Además, con la supresión de los carriles se pretende calmar el tráfico de la zona reduciendo la velocidad de los vehículos y se mejorarán las conexiones a pie entre los barrios de ambos lados de la calzada. Entre las peticiones vecinales que se atenderán figura la creación de una gran acera desde la calle Luis Álvarez Fueyo, en Villafría, hasta el paso elevado de la calle San Melchor García Sampedro, lo que facilitará los trayectos a pie entre los barrios próximos a la ronda exterior y Santo Domingo.

También se dará respuesta a la solicitud de abrir una nueva salida desde Villafría hacia la glorieta de Fozaneldi, una medida que evitará los grandes rodeos de los conductores para incorporarse a la A-66; mientras que, al otro lado de la Ronda Sur, se eliminará el fondo de saco de Asensio Bretones para habilitar un acceso más directo a Santo Domingo para los vehículos que circulan en sentido hacia la plaza de Castilla. Otra de las novedades afectará al paso de peatones en forma de "S". Actualmente dividido en dos tramos, pasará a ser recto por recomendación de los técnicos encargados del diseño de este proyecto orientado a modernizar la movilidad entre los barrios.

El tercer bulevar

Las mejoras no se quedarán ahí. El Ayuntamiento prevé una actuación posterior que optará a fondos Feder del periodo 2021-2027 y consistirá en crear un carril bici de 800 metros que se conectará con la senda de Fuso, completando un recorrido para bicicletas de unos diez kilómetros.

Este es el tercer bulevar que el equipo de gobierno del PP ha diseñado para la ciudad. El primero fue en Santullano, con la reforma de la glorieta de la Cruz Roja, la construcción de la rotonda de Santullano y la reurbanización del margen derecho. El equipo ya planea transformar el margen izquierdo y construir un carril bici y una acera a la altura de la fábrica de La Vega. El otro bulevar es el de la avenida de Galicia, pendiente de inauguración.