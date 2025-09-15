El paseo de la Rosaleda acoge el día del Real Oviedo

El paseo de la Rosaleda, del Campo San Francisco, acoge el día del Real Oviedo de San Mateo. La programación comenzará a las cinco de la tarde y se extenderá hasta las ocho. De forma paralela, y dentro de la programación infantil mateína, se celebrará un taller de palomitas y habrá juegos circomotik durante toda la tarde en el paseo del Angelín, el estanque de Covadonga acogerá a las 17.00 horas "Desekilibrado" de Pablo Picallo y el paseo del Bombé acogerá "El Espantapájaros Fantasma" a las siete de la tarde.