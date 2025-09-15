El paseo de la Rosaleda acoge el día del Real Oviedo
El paseo de la Rosaleda, del Campo San Francisco, acoge el día del Real Oviedo de San Mateo. La programación comenzará a las cinco de la tarde y se extenderá hasta las ocho. De forma paralela, y dentro de la programación infantil mateína, se celebrará un taller de palomitas y habrá juegos circomotik durante toda la tarde en el paseo del Angelín, el estanque de Covadonga acogerá a las 17.00 horas "Desekilibrado" de Pablo Picallo y el paseo del Bombé acogerá "El Espantapájaros Fantasma" a las siete de la tarde.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los coches estrenan el nuevo asfalto de la avenida de Galicia
- El curioso caso del barrio de Oviedo que rejuvenece camino de sus primeros cien años
- Las cinco banderas de la perdonanza, colocadas en menos de una hora en lo alto de la Catedral de Oviedo
- El primer gran concierto de las fiestas de San Mateo desata la nostalgia rockera en Oviedo: ¡¡Puxa 'Europe'!!
- De jueves y orbayando, el estreno más frío de San Mateo
- El vermú del Bombé vuelve por San Mateo: 'Es una tradición, aquí te juntas con todo el mundo
- Cuando te daban el palo en San Mateo
- Alfredo Martínez ensalza el Oviedo 'extraordinario' como arranque de San Mateo: 'Os animo a ser embajadores de la ciudad donde late nuestro origen