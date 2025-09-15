Peregrinos de todo el mundo, de oración ante el Santo Sudario de Oviedo: "Es un tiempo para la reconciliación y para la esperanza"

De un lado, el trabajador de la "Sancta Ovetensis" Miguel Carbajal; del otro, Iván Rodríguez Zapico, capataz de Los Estudiantes. Ambos se encargaron de portar desde un lateral del altar de la Catedral hasta el centro el Santo Sudario para que fuese venerado por los cientos de fieles que acudieron en la tarde de ayer a la misa que dio inicio al jubileo de la Santa Cruz. La emoción corrió por las venas de los fieles. Algunos de ellos con lágrimas en los ojos porque esta reliquia solo se expone tres veces al año: Viernes Santo, el 14 y el 21 de septiembre.

La Catedral, llena de fieles durante la celebración / Juan Plaza

Con paciencia, cada uno se acercó a rezar ante este lienzo de lino que cubrió la cabeza de Cristo tras su muerte. Muchos guardaron este especial momento en su móvil para tenerlo para el recuerdo y, de esta forma, finalizó la misa que se celebró en la tarde de ayer, y durante hora y media, en la Catedral. Estuvo presidida por Jorge Juan Fernández Sangrador, quien recordó que el Santo Sudario es "testigo silencioso de la pasión y entrega de Jesús". "Es la huella de su sufrimiento", subrayó ante una abarrotada "Sancta Ovetensis" a la que acudieron peregrinos de todo el mundo. Muchos de ellos llegados de centro América; también de Estados Unidos, Italia y Reino Unido. "Venís de diferentes continentes y os saludo con afecto".

También hubo un toque regional con vecinos de Lugones, Llaranes y, por supuesto, muchos ovetenses. Tal fue la cantidad de fieles que quisieron guardar en la retina este emocionante momento, que se colocaron sillas a ambos lados del altar y en los laterales de la nave central. Además, muchos siguieron la misa de pie y pudieron observar una réplica de la Sábana Santa donada por investigadores de Turín que se exhibió en la capilla de los Vigiles.

Santo Sudario, en el altar de la Catedral. / Juan Plaza

Fue una misa cargada de símbolos. La eucaristía estuvo presidida por la cruz de los Ángeles. "Las cruces son emblemas de nuestra región". Fue Alfonso II quien donó a la iglesia de Oviedo la joya más antigua de las que se conservan, en el año 808 y que se convirtió en símbolo de la "Sancta Ovetensis" y de la capital asturiana. Un siglo después, en 908, Alfonso III hizo lo mismo cediendo la cruz de la Victoria, emblema del Principado de Asturias. Ambos hechos fueron recordados por Fernández Sangrador durante una homilía en la que subrayó que los cristianos "no adoramos la cruz sino a quien se encuentra en ella". A Jesús. "Es nuestro salvador y manifiesta el amor del padre que nos entrega a su hijo y su hijo nos entrega su vida".

Un tiempo de indulgencia

El jubileo dio inicio a un tiempo que permite a los cristianos alcanzar la indulgencia plenaria a través de la confesión, la comunión y el rezo. Es por ello que muchos fieles aprovecharon este momento para confesar sus pecados y recibir el sacramento de la penitencia. "Deseo que este jubileo sea para todos un tiempo de reconciliación y esperanza para todos. Es sumamente importante este momento para que nos acerquemos a él para presentar al señor las oscuridades de nuestra vida. Cuando Dios nos generó con infinito amor, sabía de nosotros todo: de nuestras deslealtades, negaciones y pecados. Sin embargo, fue adelante con su obra y nos hizo con infinito amor".

Jorge Juan Fernández Sangrador, durante la eucaristía. / Juan Plaza

Las eucaristías jubilares continuarán hoy y durante toda la semana, hasta el domingo, a las 18.30 horas. Una hora antes se podrá recibir el sacramento de la penitencia y el deán, Benito Gallego, presidirá el próximo día 21 la eucaristía por el día grande de las fiestas de San Mateo.