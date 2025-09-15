Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Salud

Cuándo preocuparse por la presencia de sangre en el semen

Aunque en la mayoría de los casos es un episodio aislado, benigno y autolimitado, la hemospermia puede requerir un estudio más detallado en hombres mayores de 40 años o cuando persiste en el tiempo

El urólogo Alberto Sánchez Trilla

El urólogo Alberto Sánchez Trilla / Cedida a Lne

Elena Casero

Oviedo

«La hematospermia o hemospermia es la presencia de sangre en el semen. Su incidencia es rara, suponiendo un 1% de las consultas de urología y en el 75% de las casos es de un único episodio», cuenta el Dr. Trilla, quien destaca que «los menores de 40 años presentan una incidencia mayor y se suele corresponder como un signo indoloro, autolimitado y benigno (inflamatorio-infeccioso)». En cambio, en los mayores de 40 años puede suponer en raras ocasiones un signo de alguna patología oncológica, ya sea de próstata, testículo o vesículas seminales.

–Causas prostáticas: la biopsia transrectal de próstata produce sangrado hasta en el 80% de los pacientes. En las infecciones de la glándula prostática aparece en el 30% de los pacientes.

–Tumores prostáticos: solo suponen el 2% de los casos, siendo el adenocarcinoma el más frecuente, aunque en un estudio reciente hay un incremento significativo de riesgo de cáncer de próstata en hombres con hemospermia, llegando al 14%.

–Procesos litiásicos de próstata, intervenciones quirúrgicas sobre la próstata, radioterapia externa y braquiterapia.

–Causas en las vesículas seminales: infecciones por gérmenes similares a los de la prostatitis. Tumores.

Causas uretrales: uretritis gonocócica o no, sobre todo en pacientes jóvenes, quistes, pólipos, condilomas e incluso tumores.

–Causas testiculares: tumores malignos de testículo.

–Enfermedades sistémicas: hipertensión arterial severa no controlada, enfermedades hepáticas crónicas, linfomas y amiloidosis.

–Estudios complementarios: en hombres de menos de 40 años es un proceso benigno y autolimitado, debe realizarse un estudio completo de orina y un análisis para las enfermedades de transmisión sexual.

Los pacientes que pueden tener un trastorno de base más grave y que deben ser estudiados con más detalle: cuando la duración de la hemospermia es mayor de un mes; si hay sangre en la orina; si coexisten síntomas de obstrucción urinaria; o hallazgos anormales y síntomas generales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents