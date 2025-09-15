El presidente gallego acepta la propuesta de Barbón para luchar juntos contra los incendios: "Somos de distintos partidos, pero en esto coincidimos"

El presidente de la Xunta de Galicia, el popular Alfonso Rueda, se mostró ayer dispuesto a seguir colaborando con el Gobierno asturiano y a arrimar el hombro para luchar conjuntamente contra los incendios que afectaron gravemente a ambas comunidades este verano. Rueda, que estuvo en Oviedo para asistir a los actos que organiza desde hace tres décadas la asociación Día de Galicia en Asturias, dejó a un lado las diferencias políticas que le separan con el presidente del Principado y no dudó a la hora de manifestar que considera "muy oportuno" el planteamiento del socialista Adrián Barbón, que ha puesto sobre la mesa la propuesta de impulsar una especie de alianza de los territorios del noroeste español para coordinarse y luchar en conjunto contra el fuego.

Así fue el homenaje de la Asociación Día de Galicia en Asturias al empresario Francisco Rodríguez y la magistrada María Jesús del Barco / Juan Plaza / LNE

Alfonso Rueda tiene muy claro que Galicia y Asturias son comunidades "vecinas y hermanas" y que en cuestiones tan graves como la de los incendios han de ir de la mano. "Debemos analizar conjuntamente las causas de los incendios. Cada lugar tiene sus particularidades pero es verdad que en esta zona de España los incendios se producen de manera repetida y que nosotros tenemos características parecidas en el medio rural", sostiene el presidente gallego. "Estamos absolutamente de acuerdo con lo que piensa Barbón, creo que es necesario trabajar juntos para analizar las causas y después tomar decisiones. Esperemos que ahora que se termina la temporada más conflictiva de incendios podamos prepararnos para el futuro conjuntamente", defiende Alfonso Rueda.

El presidente de la Xunta va más allá. Alfonso Rueda mantiene que la colaboración y el entendimiento entre Galicia y Asturias es "un ejemplo" y que esa conexión debe reforzarse en beneficio de ambas comunidades. "Efectivamente, tenemos diferentes planteamientos, diferentes formas de ver las cosas y somos de partidos políticos diferentes, pero creo que al final, como todos queremos arreglar los problemas y todos estamos en la vida pública para intentar buscar soluciones, muchas veces coincidimos", señala.

El presidente de la asociación impone la insignia de oro a Francisco Rodríguez García. / Juan Plaza

Rueda insiste en que Galicia tiene los brazos abiertos "para seguir haciendo muchas cosas con Asturias" y también con Castilla y León, una unión que, en su opinión, serviría para "hacer fuerza" en cuestiones vitales, como la defensa del Corredor Atlántico o la gestión del turismo. "Lo están haciendo en otras partes de España, como en el Mediterráneo y les está yendo bien. Tenemos que dejarle claro al Gobierno central que el noroeste también existe", afirma.Alfonso Rueda realizó estas declaraciones en el contexto del acto de entrega de las insignias de oro que otorga cada año la asociación Día de Galicia en Asturias, que este año recayeron en Francisco Rodríguez García, fundador y presidente de la empresa láctea Reny Picot, y en la magistrada María Jesús del Barco, jueza decana de Madrid y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura.

A la ceremonia no pudo asistir el presidente regional, pero sí lo hizo el consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno regional, Guillermo Peláez, que disculpó la ausencia de Adrián Barbón y se manifestó en la misma línea que el presidente gallego. "Es obligatorio, como instituciones públicas, estrechar la colaboración con nuestras comunidades vecinas, en este caso con la Xunta de Galicia, tanto en la extinción como en la prevención de los incendios", asegura Peláez.

Por la izquierda, José Manuel Vaquero, consejero de Prensa Ibérica, Ángeles Rivero, directora general de LA NUEVA ESPAÑA, y Paz Fernández Felgueroso, exalcaldesa de Gijón. / Juan Plaza

El primero de los premiados en tomar la palabra durante el acto, que tuvo lugar en el hotel de la Reconquista, fue el empresario asturiano, que también hizo mención a los incendios y aportó su punto de vista sobre algunas de las causas. "Gallegos y asturianos no son primos-hermanos, para mí son directamente hermanos y eso se simboliza en este acto. Nuestra frontera no sólo une, también ata. Ata sentimientos, intereses y necesidades como la de luchar conjuntamente contra esa plaga que son los incendios", sostiene. "Esto requiere una acción conjunta no sólo de Asturias y Galicia, también del resto de regiones españolas y de toda Europa. No en vano, lo que está pasando tiene que ver con las cuotas lecheras, quién lo diría, unas cuotas que impidieron que nuestros hombres del campo dejaran de tener estímulo por producir y que la maleza creciese hasta convertirse en pasto para las llamas", defiende.

María Jesús del Barco, que comenzó su carrera en Ordes, habló sobre sus inicios en Galicia y de su conexión familiar con Asturias, pero también aprovechó su discurso para alzar la voz en defensa de su profesión. "Como soy juez y no estamos acostumbrados a que nos den premios lo agradezco de corazón. Generalmente nos critican y nos cuestionan, escuchamos muchas veces cómo se trata de desprestigiar y deslegitimar nuestra función con unos discursos que cada vez son más prolongados en el tiempo y más bruscos en las formas", asegura.

El presidente regional del PP, Álvaro Queipo, con los concejales Leticia González y Mario Arias y el diputado regional José Luis Costillas. / Juan Plaza

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, también tomó la palabra durante el acto de ayer. Canteli felicitó a los premiados por su "trabajo tenaz" en pos del beneficio de Galicia y Asturias y también destacó la importancia de la labor de la asociación organizadora. "Amigo Manolo –dijo dirigiéndose a Manuel Fernández Quevedo– esta cita que se celebra año tras año es ineludible, casi como el Día de América en Asturias o el mismísimo día de San Mateo. Tu entrega, tu dedicación y tu compromiso es admirable. No existe nadie que haya hecho más que tu para estrechar los lazos que nos unen con Galicia", afirma el alcalde.

Al acto de ayer, entre otros muchos, asistieron dos expresidentes regionales, Pedro de Silva y Juan Luis Rodríguez-Vigil; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús Chamorro; el presidente del PP regional, Álvaro Queipo; concejales del Ayuntamiento de Oviedo, otros políticos y representantes del mundo de la justicia asturiana.