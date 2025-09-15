Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

San Isidoro celebra la fiesta de la Dolorosa

Un momento de la misa.

Un momento de la misa. / Mario Canteli / LNE

La parroquia de San Isidoro celebró, ayer, la fiesta de la Dolorosa con una misa y una procesión claustral que tuvo lugar a última hora por la tarde. La imagen es titular de la Archicofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores.

