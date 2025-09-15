A la venta los tickets para las sillas del Día de América

Las banderas de la calle Uría lo anuncian: el desfile del Día de América en Asturias se acerca. Será, como manda la tradición, la tarde del 19 de septiembre y la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF) ya ha puesto a la venta los tickets para las sillas. Se podrán adquirir en un stand instalado en el Gran Bulevar del Vasco, que estará abierto hasta el viernes. Desde hoy y hasta el jueves lo hará desde las 12.00 hasta las 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. El viernes, de 11.00 a 14.00 horas. El gran evento tendrá este año once carrozas dando especial protagonismo los cabezudos y el folklore y rendirá un homenaje a Perú. No será el único tributo especial. También la organización ha querido tener un detalle con la histórica confitería Camilo de Blas