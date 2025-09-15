Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A la venta los tickets para las sillas del Día de América

Las banderas de la calle Uría lo anuncian: el desfile del Día de América en Asturias se acerca. Será, como manda la tradición, la tarde del 19 de septiembre y la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF) ya ha puesto a la venta los tickets para las sillas. Se podrán adquirir en un stand instalado en el Gran Bulevar del Vasco, que estará abierto hasta el viernes. Desde hoy y hasta el jueves lo hará desde las 12.00 hasta las 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. El viernes, de 11.00 a 14.00 horas. El gran evento tendrá este año once carrozas dando especial protagonismo los cabezudos y el folklore y rendirá un homenaje a Perú. No será el único tributo especial. También la organización ha querido tener un detalle con la histórica confitería Camilo de Blas

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents