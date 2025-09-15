Villa Magdalena estrena un cruceiro gallego: "Es un símbolo de la unión que hay entre los dos pueblos"

El complejo de Villa Magdalena se ha convertido en el rincón más gallego de Oviedo. El centro social está ubicado en el número 2 de la Avenida de Galicia, tiene en sus jardines un cabazo –una construcción tradicional de la comunidad vecina similar al hórreo, aunque más pequeña–, y desde ayer luce un cruceiro donado por la asociación Día de Galicia en Asturias. "Es un símbolo de la unión que hay entre los dos pueblos, que siempre ha sido muy estrecha", explicó Manuel Fernández Quevedo, el presidente del colectivo, antes de que se inaugurase oficialmente la escultura religiosa de piedra.

Un momento de la inauguración del cruceiro en Villa Magdalena. / Juan Plaza

Los encargados de destapar la placa colocada junto al cruceiro, que permanecía cubierta por una bandera de Asturias y otra de Galicia, fueron el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli. El sacerdote Lisardo Temperán, por su parte, fue el encargado de bendecir la cruz sobre el pilar, un símbolo que ofrece protección al lugar en el que se instala y a todas aquellas personas que lo frecuentan. "Los gallegos son nuestros hermanos y este es otro ejemplo de la colaboración que hay entre nuestra ciudad y la comunidad vecina", señala Canteli.

Camino Primitivo

El presidente de la Xunta de Galicia también destacó la buena relación que hay entre Oviedo y la comunidad gallega. "Esta relación está dando sus frutos. Hace poco estuve aquí inaugurando un mojón del Camino de Santiago que se ha instalado junto a la Catedral, un hito en el que se señalan los kilómetros de distancia hasta la capital gallega y que demuestra que Oviedo es el origen del primer Camino", asegura Alfonso Rueda. "La promoción que está haciendo Oviedo del Camino Primitivo, con especial empeño del alcalde Canteli, ya está teniendo resultados increíbles. Este año se va a cerrar con más de 50.000 peregrinos que lleguen a Santiago y obtengan la Compostela habiendo salido desde Oviedo y recorriendo ambas comunidades", señala el presidente gallego.