Villa Magdalena estrena un cruceiro gallego: "Es un símbolo de la unión que hay entre los dos pueblos"
La cruz se encuentra en el jardín donde luce un cabazo desde 2022, regalos de la asociación Día de Galicia
El complejo de Villa Magdalena se ha convertido en el rincón más gallego de Oviedo. El centro social está ubicado en el número 2 de la Avenida de Galicia, tiene en sus jardines un cabazo –una construcción tradicional de la comunidad vecina similar al hórreo, aunque más pequeña–, y desde ayer luce un cruceiro donado por la asociación Día de Galicia en Asturias. "Es un símbolo de la unión que hay entre los dos pueblos, que siempre ha sido muy estrecha", explicó Manuel Fernández Quevedo, el presidente del colectivo, antes de que se inaugurase oficialmente la escultura religiosa de piedra.
Los encargados de destapar la placa colocada junto al cruceiro, que permanecía cubierta por una bandera de Asturias y otra de Galicia, fueron el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli. El sacerdote Lisardo Temperán, por su parte, fue el encargado de bendecir la cruz sobre el pilar, un símbolo que ofrece protección al lugar en el que se instala y a todas aquellas personas que lo frecuentan. "Los gallegos son nuestros hermanos y este es otro ejemplo de la colaboración que hay entre nuestra ciudad y la comunidad vecina", señala Canteli.
Camino Primitivo
El presidente de la Xunta de Galicia también destacó la buena relación que hay entre Oviedo y la comunidad gallega. "Esta relación está dando sus frutos. Hace poco estuve aquí inaugurando un mojón del Camino de Santiago que se ha instalado junto a la Catedral, un hito en el que se señalan los kilómetros de distancia hasta la capital gallega y que demuestra que Oviedo es el origen del primer Camino", asegura Alfonso Rueda. "La promoción que está haciendo Oviedo del Camino Primitivo, con especial empeño del alcalde Canteli, ya está teniendo resultados increíbles. Este año se va a cerrar con más de 50.000 peregrinos que lleguen a Santiago y obtengan la Compostela habiendo salido desde Oviedo y recorriendo ambas comunidades", señala el presidente gallego.
Queipo asegura que el congreso del PP local "no tardará en celebrarse"
Otro de los que asistieron ayer a la inauguración del cruceiro de Villa Magdalena fue el presidente del PP regional, Álvaro Queipo, que no puso fecha para el congreso de su partido en Oviedo, aunque aseguró que no tardará en celebrarse. "Ya está autorizado por el comité ejecutivo autonómico desde hace tiempo, pero es verdad que después se celebró el congreso nacional y vino el verano, pero no tardará en celebrarse porque lo vamos a retomar en las próximas semanas". El presidente de los populares asegura que tampoco sabe si va a haber más de un aspirante a presidir el partido en la ciudad. "Hasta que no se abra el proceso no lo podemos saber", sostiene.
