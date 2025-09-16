Angela Show: "Oviedo es la ciudad de los zombis, hace falta ‘Show’"

Se sienta en el paseo del Bombé un lunes de pleno San Mateo. Llega subida a unos botines de pedrería. Sombrero cowboy, paso firme, se acerca a uno de los puestos y haciendo alarde de su autenticidad, se pide un Cola-Cao. Ángela Fernández del Rey, más conocida como Angela Show, forma parte del paisaje de Oviedo. También de algunas de sus historias. "La Show" es parte de ese Mateoverso en el que impera lo que ella describe como "exceso de glamour". Simplemente, léanla.

Pemán dijo de Lola Flores "torbellino de colores" y ella dijo de usted…

"¡Guerra a la vulgaridad!". Era yo muy pequeña, tendría 13 años. Le cogí unos tacones a mi madre me puse los trapos más extravagantes que encontré y me fui a ver a "Los Archiduques", donde tocaban mis hermanos. Ella, que iba a cantar ese día, me vio bajar las escaleras y exclamó: "¡Guerra a la vulgaridad!", ese es mi lema y, ahora, el título del libro que sacaré en diciembre.

Para quienes no la conocen, ¿cómo se definiría?

Como una mujer con fuerza, energía, huella. Me he hecho tablaos de calles, discotecas… de todo. Y tengo una genética fabulosa.

Se conserva muy bien.

Y todo natural, pura genética. Mira que piernas [estira una]. Toca toca. No voy a decir mi edad, me quedo con 69, un buen número [guiña un ojo con sorna].

¿De dónde saca la vitalidad?

Creo que de la fosfatina que me daba mi tata María [una de las 14 criadas que tenía su abuela en el Castillo de Soto del Barco]. También del azúcar, bebo muchos Cola-Cao y café bombón.

¿Una noche de fiesta en San Mateo o en Ibiza?

Aunque San Mateo pueda ser buena, si estoy yo en ella es mejor. Pero no puedo cambiar Ibiza. ¡Eso sí! Yo soy de la Ibiza de hace 40 años, no la de ahora que es prohibitiva.

¿Qué le hace falta a San Mateo?

¡Que me contraten! Que suban el nivel de espectáculos. Que arriesguen más. El alcalde está haciendo maravillas por la ciudad, pero falta fuerza. ¡Quiero un San Mateo potente!

Hay quien lo define como Oviejo...

Y no se equivocan. Hace muchos años yo dije que Oviedo era la ciudad de los zombis. Aquí hace falta show, hace falta "La Show".

¿Cuándo dará el pregón de las fiestas?

¡Oh, qué buena pregunta! Me lo he pensado nada más aterrizar de Ibiza el jueves. Fui a ver el pregón y me pareció maravilloso. Pero bueno… ¿qué te voy a decir? Un pregón de una asturcona de raza y glamour como yo... ¿Quién mejor? ¡Soy la indicada!

¿Qué más le pediría al Ayuntamiento?

¡Ya está bien de andar por el mundo perdida! Pido mi estatua, pero no al lado de la Regenta ni de Tino Casal. ¡En una zona de ocio! Y la quiero en vida. Yo la visto cada día: ligueros, pedrería… lo que haga falta.

Se da un aire a Madonna

La tuve cerca en una fiesta en Miami. Se le cayó una joya de brillantes y se la devolví. Me dijeron: "Eres tonta. ¡Te hubieras forrado!". Pero yo soy así. Hay afinidad entre nosotras. En el escenario, plantamos el show.

¿Con qué famoso bailaría en San Mateo?

Con el chaval de las madreñas.

¿Rodrigo Cuevas?

Sí, tiene autenticidad. Empecé con él en "El Orgullín". Ha hecho un marketing muy potente y yo ¡Chapó!

En diciembre sale su libro, ¿qué más espera?

¡Una peli, cariño! Que mi historia no cabe en un libro.Lo digo claro: ¡Netflix, Prime, HBO, quien sea! Que llamen. Porque, si la vida es un circo, yo ya vengo maquillada de casa.

¿Algo más que añadir?

Sí, que cuando salga en el periódico, los que no me conocen se abstengan de comentar. Esta soy yo: "La Show".