Argentina y Siero tendrán carroza propia en el desfile del Día de América en Asturias: esto son los detalles

Argentina, Colombia, Brasil, Siero y los centros asturianos tendrán especial protagonismo en el desfile del Día de América de este año, en el que, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, se homenajeará a Perú por sus vínculos con el nuevo papa, León XIV. El tradicional evento organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), que este viernes vivirá, desde las 17.00 horas, su 73.ª edición, contará con decenas de carrozas y secuencias para homenajear a colectividades de ambos lados del Atlántico, entre ellas una carroza dedicada a la Federación Internacional de Centros Asturianos (FICA) en la que el cantante carreñense Pipo Prendes estrenará en directo su nueva canción "Asturamérica".

El director artístico del desfile, Javier Batalla, destaca que uno de los momentos más solemnes del desfile que discurrirá por la calle Uría, el entono del Campo y varias calles del centro será el paso de las banderas de Iberoamérica, "símbolo de la unión entre Asturias y los pueblos hermanos de América", portadas por un centenar de componentes del Club de Baloncesto Art-Chivo, presidido por Juan Carlos García.

Batalla destaca que el folclore brasileño también volverá a ser protagonista. Un grupo de 40 profesionales de la música regalarán al público samba, ritmos afrobrasileños y trajes llenos de color que convierten las calles en un auténtico carnaval, como también lo hará la charanga "Merisamba" con sus trompetas, tambores y saxofones.

Argentina jugará igualmente un papel central. Una carroza llena de color, pasión y fútbol evocará la tierra que acogió a tantos miles y miles de asturianos. Entre banderas celestes y blancas, se mezclan los símbolos del tango, el mate y la calidez de su gente. Acompañando a la carroza, estará un grupo de baile argentino que desplegará la fuerza de sus danzas, desde el tango hasta el folclore tradicional, coordinados por Norma Vanini y el presidente del Centro Argentino en Asturias, Roberto Panetta.

El concejo de Siero consolidará su relación con esta fiesta de interés turístico nacional, contando por tercer año consecutivo con carroza propia. La carroza, diseñada por Goyo se dedicará a la Carta Puebla y estará acompañada por agrupaciones folclóricas del municipio: la Asociación Folclórica El Piñote, la Agrupación Cuélebre, el Grupo Principado, la Agrupación La Sidrina y el Grupo de Investigación "El Ventolín" se unen en una sola expresión de cultura y alegría. Acompañándolos, la Banda de Gaitas, formada por gaiteros de Cuélebre y El Piñote.

El homenaje a los centros asturianos llega en esta ocasión en forma de una carroza promovida por la Fundación Cajastur, la FICA y la SOF. Se trata de una secuencia dedicada a la federación presidida por Manuel Barros y llena de guiños a diferentes países y sus respectivas banderas, ningún espectador quedará indiferente con este paso. El plato fuerte será la actuación de Pipo Prendes, que ha compuesto una nueva canción para esta ocasión titulada "Asturamérica", que ya el año pasado aprovechó el desfile para estrenar con gran éxito "Mi Puerto Rico".

Puerto Rico

Este último país también volverá a tener homenaje en el Día de América. Un grupo de Indianos procedentes de Pola de Allande serán escoltados por un vehículo histórico capitaneado por Andrés Llano, que irá acompañado de José Eduardo Santiago Suardiz, Diana María Figueroa y María Victoria Suardiz Figueroa, representantes de la Casa de España en Puerto Rico. "Esta institución es uno de los monumentos más emblemáticos de la Hispanidad, presidido por José Santiago, destacado empresario asturiano y alma mater de la institución", indica Batalla.

La SOF adelanta que habrá una secuencia de folclore paraguayo capitaneado por Mirta Ayala Colman, y Colombia estará representada por "el embrujo de sus danzas tradicionales".

"Pueblo ejemplar"

A nivel regional, desde la localidad de Silviella, en Belmonte de Miranda, llegará el Museo Etnográfico e Industrial Las Ayalgas, un verdadero tesoro de la memoria asturiana, de la mano de su fundador, Ángel Menéndez Rubio, mientras que Valdesoto (Siero), recién declarado "Pueblo ejemplar 2025" por la Fundación Princesa de Asturias, estará representado por la carroza "IA mí que Pinón", de la peña Cotiellos.

Por otro lado, la Asociación Gloval Vives, integrada por ciudadanos afincados en Oviedo, de muchas partes del mundo, desde Filipinas, Gran Bretaña, Suiza, EE.UU, Italia, Australia, Nueva Zelanda, Hungría, Ucrania, India, Sudafrica, Camboya, y de casi todos los países hispanoamericanos protagonizará una secuencia ataviada con vestimenta de época de varios países.

Estas carrozas y secuencias se suman a otras anunciadas ya por la SOF a mediados de agosto. En concreto, el colectivo presidido por Felipe Díaz-Miranda desveló que habrá una acarroza dedicada a Camilo de Blas en homenaje a los cien años de historia del carbayón, así como otras dos dedicadas a México y Perú.

No faltarán tampoco grupos de mariachis, el clásico predesfile de haigas y vehículos clásicos, además de una nutrida representación de grupos folclóricos asturianos, cabezudos y asociaciones de varios concejos.