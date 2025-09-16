Atención conductores: estos son los cortes de tráfico que afectarán a Oviedo con motivo del Desfile del Día de América

Llamada de atención de la Policía Local de Oviedo a quienes transiten por Oviedo entre el jueves y el viernes de esta semana. Con motivo del Desfile de América en Asturias que tendrá lugar este viernes, día 19 de septiembre a las 17.00 horas, con el siguiente recorrido: Independencia, Uría, Marqués de Santa Cruz, Santa Susana, avenida de Galicia, plaza de América, avenida de Galicia, se informa que la Policía Local realizará cortes y restricciones de tráfico en el centro ciudad desde las 16.00 horas, si bien, el tramo de la calle Independencia, comprendido entre la calle Arquitecto Reguera y la calle Uría, se cortará a las 14.00 horas aproximadamente, cuando la acumulación de figurantes en las aceras haga necesario el corte de tráfico por motivos de seguridad.

Desde las 12.00 horas del día 18 de septiembre se cortarán los accesos a la Losa de RENFE, Fundación Príncipe de Asturias, para ubicación de algunas carrozas participantes en el desfile, permaneciendo cortada hasta las 12.00 horas del día 20.

La circulación y el estacionamiento quedará restringido en las calles Ventura Rodríguez y Arquitecto Reguera, con acceso únicamente a los residentes con garajes, que lo podrán hacer hasta que la seguridad vial por la acumulación de personas participantes, haga aconsejable el corte total.

Las calles del recorrido serán señalizadas para la liberación del estacionamiento existente,quedando prohibido el estacionamiento en las mismas.

Finalizado el Desfile, se prevé la apertura del tráfico en la zona centro de la ciudad a las 20.00 aproximadamente del día 19.

Las paradas de taxis, las líneas de autobuses urbanos y el transporte escolar ubicadas en el itinerario o dentro serán reubicadas, quedando suspendidas temporalmente hasta final de los actos.